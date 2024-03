Quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

Après la Drôme et l’Ardèche, Météo France place le Rhône et l’Isère en vigilance jaune pour un risque d’orages ce lundi 11 mars.

Déjà annoncée dans la Drôme et l’Ardèche, la vigilance jaune orage est désormais étendue aux départements du Rhône et de l’Isère en Auvergne-Rhône-Alpes. Des perturbations orageuses pourraient survenir dans la Drôme, l’Ardèche et le Rhône dès 15 heures et jusqu’à 18 heures. L’Isère sera concernée de 16 à 18 heures.

Dans le sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des averses orageuses ou des orages sont notamment attendus à Valence et Privas aux environs de 17 heures. Au nord, la ville de Lyon sera touchée entre 17 et 18 heures, en revanche aucun orage n’est attendu sur Grenoble.

