Ce mercredi matin, une trentaine de maires et d'élus de droite étaient réunis à la mairie d'Oullins pour dénoncer "la gouvernance autoritaire de la Métropole de Lyon". Cette dernière se défend et estime être dans son bon droit.

C'est un sujet qui agite la sphère politique lyonnaise ces derniers jours et qui oppose les élus de droite et la métropole verte. Mercredi matin, plusieurs maires et élus étaient réunis à Oullins, pour soutenir Jérôme Moroge, premier édile de la nouvelle commune Oullins-Pierre-Bénite. Ce dernier est entré en résistance depuis quelques semaines contre la Métropole de Lyon. A travers une tribune, cosignée par des dizaines de maires de droite dans toute la métropole de Lyon, Jérôme Moroge veut dénoncer la "gouvernance autoritaire de la Métropole".

"L'arrêté du maire pour faire interdire les travaux est illégal"

Jean-Charles Kohlhaas, vice-président chargé des déplacements à la Métropole de Lyon

"L'exécutif métropolitain modifie les plans de circulation de la ville, sans tenir compte des demandes des élus" explique-t-il dans la tribune, en référence aux travaux démarrés cette semaine dans le quartier de la Bussière à Oullins. "Ce serait la première fois qu’un exécutif métropolitain modifie la vie quotidienne des habitants sans l’accord de l’exécutif local" s'emportent les maires dans la lettre ouverte.

Opposée depuis de nombreuses semaines à la refonte du plan de circulation de son centre ville par la Métropole de Lyon, la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite avait déposé un référé pour suspendre les travaux. Par deux fois la justice a donné raison à la Métropole qui aurait donc dû avoir les mains libres pour poursuivre les aménagements de voirie nécessaires notamment au passage d'une Voie Lyonnaise dans la commune. "Nous pensons que nous sommes dans notre bon droit" débute Jean-Charles Kohlhaas qui a réuni la presse ce mercredi après-midi à Oullins. "On est sur une compétence et sur le territoire de la métropole. L'arrêté du maire pour faire interdire les travaux est illégal" poursuit-il.

"Digne d'une cour d'école"

Car si pour l'heure le maire de la commune s'était contenté d'action en justice, ce mercredi matin, la police municipale a été envoyée à la Bussière pour faire stopper les travaux débutés lundi matin. "Le chantier est à l'arrêt mais nous avons bon espoir de pouvoir les reprendre rapidement" juge le vice-président chargé des déplacements et de la logistique urbaine à la Métropole de Lyon.

Rassemblement des Maires devant l'Hôtel de Ville d'Oullins-Pierre-bénite ce merdredi matin 7 février 2024.

Réagissant à la manifestation organisée ce matin à la mairie d'Oullins, Jean-Charles Kohlhaas n'a pas mâché ses mots sur un événement "digne d'une cours d'école" selon lui : "Le projet d'apaisement des circulations à Oullins a démarré en 2021 après des mois de travail collaboratif avec les élus locaux et une consultation citoyenne. Je ne comprends pas bien aujourd'hui les gesticulations de M. Moroge qui veut empêcher cette expérimentation alors même qu'elle est souhaitée par des collectifs d'habitants et de commerçants".

"Ce rassemblement ce matin m'a fait beaucoup rire. Surtout de la part d'un maire qui a annexé en moins de six mois une commune sans consulter les habitants. C'est un peu se foutre de la figure du monde. On est vraiment sur une fronde purement politicienne de la part de quelques élus républicains" a complété Jean-Charles Kohlhaas.

La ville demande à Oullins un délai de 6 mois

Alors que la municipalité demandait à la Métropole "d'attendre au moins 6 mois avant de définir un scénario basé sur les nouvelles habitudes liées à l'arrivée récente du métro", la métropole a prévu trois phases de test dans les prochains mois à Oullins. Le quartier de la Bussière sera concerné à partir de février avant que la grande rue d'Oullins ne soit passée en sens unique au printemps.

"Chaque étape de cette expérimentation sera validée en concertation avec le comité de suivi, composé de citoyens, d’acteurs locaux, de représentants" explique la métropole. Les élus locaux entendent, eux, quoiqu'il arrive, "se battre contre des aberrations arbitrairement et unilatéralement décidées par la métropole, sans l’avis des élus".

