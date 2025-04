"Une attaque grave" : le groupe la Métropole en Commun apporte son soutien à Bruno Bernard

Alors que Bruno Bernard a annoncé ce vendredi porté plainte pour une intrusion à son domicile, les réactions de soutien des élus lyonnais s'enchaînent.

Un soutien de plus. Ce samedi, le groupe la Métropole en commun a témoigné de son plein soutien au président de la Métropole Bruno Bernard, dont le domicile a été pénétré par des militants anti-expulsions ce jeudi. Des tags d'intimidation ont également été retrouvés, indiquant "Bruno Bernard fin des expulsions sinon on va squatter chez toi !"

Alors que le président de la Métropole a annoncé porter plainte, les messages compatissants se multiplient, même venant de l'opposition. "Les élus Métropole en Commun condamnent fermement l’intrusion et les menaces dont a été victime M. Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, dans sa sphère privée. Ces actes d’intimidation et d’atteinte à la vie privée constituent une attaque grave contre les principes mêmes de l’État de droit et du débat démocratique. Rien ne peut les justifier", ont écrit Mathieu Azcué et Nathalie Perrin-Gilbert dans un communiqué publié samedi.

Une défiance entre citoyens et politiques

"La montée de la violence est symptomatique de la défiance installée entre les citoyens et leurs représentants politiques, sur fond de dialogue démocratique fragilisé", ont ajouté les deux élus, qui appellent à rebâtir progressivement et avec patience la confiance avec les électeurs.

La solution pour "calmer cette colère qui gronde" ? "Seule une démocratie respectueuse, ouverte et sincère" pourra y répondre.