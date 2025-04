ZTL : comment avoir une dérogation pour circuler après le 21 juin ?

Dans deux mois, la zone à trafic limité (ZTL) entrera en vigueur sur la Presqu'île. La Métropole a ouvert ce mardi les inscriptions pour demander une dérogation.

Certains résidents, professionnels et autres véhicules autorisés pourront être exemptés de zone à trafic limité (ZTL), qui entrera en vigueur sur la Presqu'île à partir du 21 juin.

Cette zone s'étendra du bas des pentes de la Croix-Rousse jusqu'à la place Bellecour et vise à terme à limiter le trafic et empêcher les véhicules qui ne souhaitent que la traverser, sans s'y arrêter. Un accès qui se fera sur stricte autorisation, notamment pour les les véhicules des propriétaires occupants ou locataires d'un logement, les transports en commun, les taxis et ambulance ou encore les véhicules d'autopartage. Ces derniers pourront obtenir un badge permanent, leur donnant accès à la zone 24 heures sur 24, sans aucune restriction.

Des dérogations possibles

Toutefois, certaines dérogations pourront être accordées. C'est le cas pour les professionnels en intervention ponctuelle sur la Presqu'île : artisans, entreprises du bâtiments, professionnels de santé ou encore livreurs. Les clients de hôtels epuvent également obtenir une dérogation, ainsi que les personnes en plein déménagement ou celles qui ont des rendez-vous médicaux.

Pour demander cette dérogation exceptionnelle, la plateforme est ouverte depuis ce mardi 22 avril sur le site dédié lpa.fr ou à la boutique LPA Cordeliers.