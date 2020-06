Verts, LR, Collomb, Képénékian ? Découvrez quels sont les rapports de force au conseil municipal de Lyon.

Grégory Doucet (EELV) et ses alliés de Lyon en Commun et de la Gauche unie sont arrivés en tête des élections municipales à Lyon et se taille une part léonine des sièges au conseil municipal de Lyon avec 51 sièges sur 75. Une majorité claire et nette qui va leur permettre de gouverner sans se poser la question du jeu des alliances. Les listes LR/Cucherat remportent 18 sièges et les listes conduites par l'ancien maire de Lyon Georges Képénékian 4.