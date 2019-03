Métro E à Lyon : “un rééquilibrage de la métropole”

Selon Cyrille Isaac-Sibille, député du Rhône la création d'un métro E va aussi “améliorer la qualité de l'air et de vie”.

Dans un communiqué, Cyrille Isaac-Sibille, député du Rhône, s'est félicité “du rééquilibrage de la métropole” qui va être engendrée par la création d'une ligne E du métro entre la Presqu'île et Alaï. “Tous les jours des dizaines de milliers d'habitants de l'ouest lyonnais traversent l'agglomération en voiture faute de moyens de transports collectifs structurants (métro, tramway) pour aller travailler dans l'Est. La future ligne de métro E est la solution pour rééquilibrer la métropole, pour permettre le développement harmonieux de tous ses points cardinaux, pour améliorer la qualité de l'air et de vie”, a déclaré le député.

Le métro E qui passera par le quartier du Point du jour sur la colline de Fourvière a été promis par Gérard Collom lors de la campagne des municipales de 2014. Une nouvelle ligne qui doit désenclaver l'Ouest lyonnais. Son tracé fera entre 6,6 et 6 km selon qu'il parte d'Hôtel-de-Ville ou de Bellecour. Le projet ne sera voté qu'après les élections municipales de 2020 pour une mise en service en 20130. Le budget de création de cette nouvelle ligne est estimé entre 1 et 1,2 milliard d'euros.