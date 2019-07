Macron à Lyon : quand Kimelfeld disparaît d’une photo de Collomb

(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Sur une photo de famille prise par le président de la République avec les députés du Rhône, Gérard Collomb et David Kimelfeld, le président de la métropole a disparu du cliché posté sur les réseaux sociaux du maire de Lyon.

La bataille politique entre David Kimelfeld et Gérard Collomb se règle aussi sur les réseaux sociaux. Lors de la visite d'Emmanuel Macron lundi à Lyon au sein de l'entreprise Safran, les deux responsables locaux ont affiché leur proximité avec le président de la République sur les comptes respectifs. En compagnie des députés du Rhône, de Collomb et Kimelfeld, Emmanuel Macron a posé pour une petite photo de famille. Un cliché posté sur son compte Twitter par la députée européenne Véronique Trillet-Lenoir qui a été repris par Gérard Collomb. Au petit jeu des sept différences, on se rend compte qu'une personne a disparu : David Kimelfeld. Le hasard sûrement. Une absence qui a fait sourire dans les rangs des élus LR. “Coupé au montage comme aux grandes heures des dictatures”, ont-ils écrit sur un montage diffusé dans l’assemblée. “Ça rappelle la photo de Lénine où Trotsky a été enlevée”, s’amuse un élu lyonnais.

our de @EmmanuelMacron à l’occasion de sa visite du site @SAFRAN pour témoigner du dynamisme de notre territoire en matière de développement économique et création d’emplois ! ! ! pic.twitter.com/ZF7oyoaYSj

— Véronique Trillet-Lenoir (@VTrillet_Lenoir) 8 juillet 2019