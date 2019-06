Lyon : Hubert Julien-Laferrière veut légaliser le cannabis

Le député du Rhône a signé avec d'autres députés une proposition de loi pour une “légalisation contrôlée” du cannabis qui va être déposé ce jeudi à l'Assemblée nationale.

Ce jeudi, des députés de plusieurs groupes politiques vont déposer une proposition de loi en faveur d’un monopole d’État pour la production et la vente du cannabis en France. Certains membres de la majorité La République en Marche ont signé ce texte. C'est le cas du député lyonnais Hubert Julien-Laferrière. Ce projet de loi vise à une “légalisation contrôlée” du cannabis et “la constitution d’un monopole pour la production et la vente du cannabis par la création d’une société nationale, la SECA (Société d’exploitation du cannabis), permettra de réguler la production et la vente tout en contrôlant la consommation”.

Selon ce texte, la vente chez les buralistes serait interdite aux mineurs et le taux de tétrahydrocannabinol (THC) sera fixé par la loi. Les élus imaginent par ailleurs que le produit des taxes sur le cannabis pourrait être pour partie “consacré aux politiques de prévention et de réduction des risques, notamment en direction des jeunes et des populations vulnérables”.

Dans le même temps, un appel de 70 personnalités de tous bords a été publié dans L'Obs pour la légalisation du cannabis. Parmi les signataires, on retrouve notamment Éric Piolle, le maire de Grenoble et Jean-Paul Bret le maire de Villeurbanne. Récemment, ce dernier a lancé une concertation sur la question du cannabis dans sa municipalité. Les résultats avaient été majoritairement en faveur d’une dépénalisation de la substance. En mai dernier, Gérard Collomb s'était lui prononcé contre la dépénalisation.

Les signataires de la proposition de loi :

François-Michel Lambert, Sylvia Pinel, Paul Molac, Jean-Michel Clément, Jeanine Dubié, Frédérique Dumas, François Pupponi, Delphine Bagarry, Annie Chapelier, Hubert Julien-Laferrière, Pierre-Alain Raphan et Cécile Rilhac, Régis Juanico, Eric Coquerel, Loïc Prud’homme, Sébastien Nadot.