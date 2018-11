Lyon : déjà 15 500 visiteurs pour la consultation citoyenne sur le climat

Parmi ces 15 500 visiteurs, plus de 1900 personnes se sont abonnées à la plateforme et ont participé aux discussions de cette consultation citoyenne sur la lutte contre le réchauffement climatique organisée par la ville de Lyon.

Lancée le 4 octobre dernier, la consultation citoyenne sur la lutte contre le réchauffement climatique a déjà été visitée par 15 500 visiteurs uniques sur la plateforme “Parlons climat”. “Plus de 1900 personnes se sont abonnées à la plateforme et ont participé aux discussions sur la chaleur en ville et les économies d’énergie et d’eau, et aux questionnaires ‘Consommation, alimentation responsable et déchets’ et ‘Déplacements/mobilité’”, explique la ville de Lyon dans un communiqué.

Avant la fin de la consultation, qui se terminera le 1er décembre prochain, une soirée d'échanges (gratuite) aura lieu le 14 novembre prochain à la Bourse du Travail (Lyon 3e) à partir de 18 heures avec la projection du documentaire Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. “L’occasion d’échanger en direct avec les élus de la Ville et des grands témoins locaux mobilisés sur les enjeux climatiques”, indique la ville de Lyon. On ne sait pas si Gérard Collomb, qui a, lors de son discours après sa réélection à la mairie de Lyon, parlé du défi écologique, sera présent ?