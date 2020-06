Lyon : Collomb est “une girouette, un renégat” selon Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon a fortement critiqué l'accord passé entre Gérard Collomb et Les Républicains à Lyon et pour la métropole.

Les deux anciens camarades du Parti socialiste ont visiblement oublié leur passage commun rue de Solferino. Interrogé ce mardi à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu de mots assez durs pour qualifier l'accord passé entre Gérard Collomb et la droite lyonnaise. “C'est une girouette, un renégat. Traître un jour, traître toujours. Le lendemain il recommence et le surlendemain aussi”, a lâché le leader de la France insoumise. Et d'ajouter : “Il a fait partie de cette bande qui a permis au PS d'être détruit de l'intérieur par la sortie de monsieur Macron. Il est comme ça. Monsieur Macron n'a pas eu l'intelligence de comprendre qui il était vraiment”.

“Je dis ce que tout le monde sait. Je n'ai aucune raison d'avoir de la sympathie pour un homme qui m'a caché pendant quatre mois que dixx personnes voulaient m'assassiner. Vous ne m'en voulez pas si je ne garde pas dans mon cœur plein de gratitude”, a conclu le député.

Une référence a l'arrestation de militants d'extrême droite en 2017 qui aurait fomenté un projet d'attentat contre lui pendant la campagne législative. Jean-Luc Mélenchon avait alors demandé des comptes à ce que Gérard Collomb soit entendu par la justice pour ne pas l'avoir averti de la mise en place d'une surveillance par la DGSE.