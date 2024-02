A la Croix-Rousse, la piétonnisation de la rue du Mail "apparaît comme une évidence"

Dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, la rue du Mail sera piétonnisée d'ici l'automne 2024. Le plan de circulation sera modifié.

Pour le maire écologiste du 4e arrondissement de Lyon, piétonniser la rue du Mail, "apparaît comme une évidence". Rémi Zinck était ce mercredi accompagné du maire de Lyon, Grégory Doucet et du président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard dans ce qui ressemblait à un exercice de campagne électorale.

Un café à l'Ivry, quelques échanges au Fournil des artistes, chez Cyclable puis chez Vessière, les élus, en terrain conquis, souhaitaient "aller à la rencontre des commerçants" pour échanger autour du projet de piétonnisation d'une artère de la Croix-Rousse que les piétons se sont déjà largement appropriés.

Grégory Doucet et Bruno Bernard à la Croix-Rousse. (@NC)

Sécuriser les piétons sur la rue du Mail

L'axe sera piétonnisé sur le modèle d'aire piétonne entre la rue du Chariot d'Or et la rue d'Austerlitz, soit 160 mètres de linéaire. 120 m² seront végétalisés et six arbres seront plantés. Sur le modèle de ce qui a été fait entre la place des Jacobins et la place des Célestins, un tapis de pavé lyonnais sera "déroulé au centre de la rue permettant de conserver la trace historique du caractère de la rue".

Réaménagement de la petite place de la Croix-Rousse. (@agence Folia)

L'accès sera maintenu en matinée pour permettre les livraisons, aucune borne d'accès ni dispositif de contrôle n'est par ailleurs prévu pour l'instant. "Si on voit qu'il y a des mésusages, on y réfléchira", précise Fabien Bagnon. Le plan de circulation du secteur sera significativement modifié : le sens de circulation de la rue du mail sera inversé, tout comme la section de rue située au nord de la petite place de la Croix-Rousse. Une modification qui évitera peut-être que des livreurs en scooter, nombreux du fait de la présence d'un Burger King au niveau de la petite place, continuent à emprunter la rue du Mail en direction du nord.

1,5 million d'euros

La rue Dumenge sera également piétonnisée sur sa portion située entre la rue du Mail et la rue du Pavillon. Les trottoirs seront élargis et la chaussée mise à leur niveau. La rue sera par ailleurs végétalisée et son sens de circulation inversé sur la portion concernée par le réaménagement. Enfin, l'axe longeant la petite place de la Croix-Rousse à l'est deviendra une zone de rencontre.

Les piétons y sont ainsi prioritaires mais les voitures y circulent librement à une vitesse maximale de 20 km/h. Le trottoir sera élargi, supprimant de fait des places de stationnement le long du bureau de tabac. Des assises seront également installées. Au total, les études et les travaux sont chiffrés à 1,5 million d'euros. Les travaux de voirie débuteront en avril pour une livraison à l'automne 2024.