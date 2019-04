La région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 2 millions d’euros pour Notre-Dame

Après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris ce lundi soir, le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé qu'il allait débloquer 2 millions d'euros pour financer la reconstruction de l'édifice.

Dans un communiqué, la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé qu'elle s'engageait à débloquer deux millions d’euros pour le programme de stabilisation et de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a pris feu ce lundi soir. “Notre-Dame, c’est la France. Toutes les régions, tous les départements, toutes les mairies sont touchés, et nous devons tous nous mobiliser pour sa reconstruction. J’invite l’ensemble des collectivités territoriales de notre région et plus largement l’ensemble des collectivités de France, à se mobiliser dans le cadre de cette souscription nationale, pour permettre à cette part de France et à cette part de nous-mêmes de rayonner pleinement à nouveau”, a déclaré Laurent Wauquiez, le président du conseil régional.

La région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas la seule à avoir fait une telle annonce. En Île-de-France, le conseil régional présidé par Valérie Pécresse a annoncé qu'il allait débloquer 10 millions d'euros d’“aide d'urgence pour aider l'archevêché à faire les premiers travaux”.