"Je préfère de loin la démarche de Valérie Pécresse à celle de Xavier Bertrand", glisse le maire d'Ecully

Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, et candidate à la présidentielle (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Sébastien Michel a reçu Edouard Philippe, l'ancien Premier Ministre, en début de semaine à Ecully. Jeudi soir, le maire d'Ecully a reçu la candidate à la primaire de la droite Valérie Pécresse. Il apprécie sa démarche de rassemblement.

Valérie Pécresse s'est rendue au commissariat d'Ecully jeudi soir. Ecully, où l'ancien Premier Ministre Edouard Philippe avait déjà fait un saut cette semaine.

"Je suis quelqu'un d'ouvert et de modéré.. Toutes les personnalités nationales qui veulent venir voir ce qui se passe à Ecully sont les bienvenues. Valérie Pécresse, j'ai souhaité pouvoir lui expliquer tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre en matière de sécurité. Mme Pécresse, je la suis depuis longtemps, elle dit des choses intéressantes, elle a une méthode de travail intéressante, c'est une fierté de l'accueillir à Ecully", explique à LyonCapitale.fr le maire d'Ecully, Sébastien Michel.

"On a besoin de rassemblement, d'union. J'observe ce que fait Valérie Pécresse, j'ai aussi reçu Michel Barnier au début de l'été. Je pense que Valérie Pécresse pourrait être une excellente candidate, on va déjà attendre le 25 septembre pour voir la méthode de départage qui sera actée par les militants. Ce qui certain, c'est que je préfère de loin la démarche de Valérie Pécresse à celle de Xavier Bertrand", ajoute-t-il.

Retrouvez le reportage sur la venue de Valérie Pécresse à Lyon ICI.

Lire aussi : Métropole de Lyon : Edouard Philippe en visite à Ecully, il a visité le campus de l'institut Paul Bocuse