Métropole de Lyon : Edouard Philippe en visite à Ecully, il a visité le campus de l'institut Paul Bocuse

L'ancien Premier Ministre (2017-2020), Edouard Philippe, était en visite à Ecully mardi. Il a notamment visité le campus de l'institut Paul Bocuse et a rencontré le maire de la ville Sébastien Michel.

Premier Ministre d'Emmanuel Macron pendant trois ans, Edouard Philippe a apporté son soutien au président de la République en vue de la présidentielle de 2022.

Il était mardi en visite à Ecully, près de Lyon. Il a notamment visité le campus de l'institut Paul Bocuse et échangé avec le maire, Sébastien Michel.

"J’ai beaucoup de plaisir à échanger régulièrement avec Édouard Philippe sur les sujets d’actualité. Nous partageons la même passion pour le mandat de Maire et le rôle central des communes dans le paysage institutionnel et politique du pays", explique Sébastien Michel, le maire LR d'Ecully, conscient que "nous ferons sans doute des choix différents au moment de l’élection présidentielle mais je me reconnais dans les valeurs qu’il défend, dans ses analyses et dans un positionnement modéré. Notre société a besoin de modération, d’apaisement et son discours en est empreint".

"Sa voix compte à droite et au centre, c’est indéniable. Sa gestion de la crise sanitaire a renforcé sa stature car il a su trouver les mots justes dans une période marquée par une succession d’incertitudes", ajoute le maire d'Ecully.

Lire aussi : Métropole de Lyon - Horizon 2021 : ce qui va changer cette année à Ecully