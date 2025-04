Grégory Doucet en garde à vue : Béatrice de Montille n'a "pas envie d'en faire un sujet politique"

Candidate pressentie aux élections municipales de 2026 et opposante de Grégory Doucet au conseil municipal de Lyon, Béatrice de Montille appelle à "laisser la justice faire son travail" au lendemain de la garde à vue du maire.

À l'instar de son mentor Étienne Blanc, la conseillère municipale du groupe Droite, centre et indépendants, Béatrice de Montille reste dans la retenue pour évoquer la garde à vue du maire de Lyon, Grégory Doucet. Contactée par Lyon Capitale, la candidate pressentie aux élections municipales de 2026 indique : "Le rôle de l'opposition est d'être le garant de la bonne gestion de l'argent public". "C'est la raison pour laquelle nous avions effectué un signalement en 2021", rappelle-t-elle.

"Il y a une différence entre un collaborateur de cabinet et un agent public qui met en oeuvre les décisions prises par le conseil municipal"

Si son président de groupe, le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver a appelé dès mercredi soir à la "mise en retrait" de Grégory Doucet, Béatrice de Montille considère qu'il faut "laisser la justice faire son travail". Et d'ajouter : "Je n'ai pas envie d'en faire un sujet politique. Aujourd'hui le sujet, c'est la bonne gestion de l'argent public." Pour rappel, le maire de Lyon été auditionné pendant près de dix heures mercredi 9 avril par la brigade financière de la police judiciaire dans le cadre d'une enquête pour "détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique" ouverte le 7 février 2024.

La justice cherche à savoir si 24 chargés de mission recrutés au sein d'un pôle dédié effectuaient bien des missions administratives au service de la collectivité, où s'ils étaient en réalité des collaborateurs de cabinet au rôle politique. La loi n'autorisant que 12 collaborateurs de cabinet. "Il y a une différence entre un collaborateur de cabinet et un agent public qui met en oeuvre les décisions prises par le conseil municipal, je pense que c'est une limite saine entre le politique et l'administratif, parfois difficile à respecter, mais les Lyonnais attendent de l'honnêteté et de la probité", considère Béatrice de Montille.

À la sortie de son audition, Grégory Doucet s'est dit "convaincu que la Ville de Lyon fonctionne de manière exemplaire" et "très heureux d'avoir pris le temps et d'avoir été entendu aussi longtemps. La députée socialiste du Rhône, Sandrine Runel a de son côté apporté son soutien au maire et appelé "au respect de la procédure et à toute retenue dans les déclarations publiques".

Lire aussi :