Grand Lyon : Kimelfeld organise ses deuxièmes “Belles Rencontres” à Bron

Dans un contexte politique de plus en plus tendu avec Gérard Collomb, David Kimelfeld va organiser sa 2e édition des “Belles rencontres de la métropole” à Bron le jeudi 8 novembre prochain.

David Kimelfeld, le président de la métropole de Lyon, va organiser la 2e édition de ses “Belles rencontres de la métropole” le 8 novembre prochain à 19h à l'espace Albert Camus de Bron pour les habitants des villes de Bron, Chassieu, Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu et Vaulx-en-Velin. “Ces Rencontres, dont la première édition s’est déroulée le mois dernier à Feyzin, sont l’occasion pour le président de la métropole et les élus d’entrer en contact direct avec les habitants et d'échanger avec eux sur la façon dont ils vivent leur territoire”, explique la métropole. Plus politiquement, d'autres y voient surtout un moyen pour le successeur de Gérard Collomb au Grand Lyon de tisser sa toile et préparer la réalisation d'un programme. Comme nous l'écrivions le mois dernier David Kimelfeld se garde bien d’apparaître déloyal envers Gérard Collomb. “Nous allons travailler ensemble pour incarner une nouvelle vision pour la métropole”, dit-il.

Cette 2e édition sera la première organisée depuis le retour officiel de Gérard Collomb et depuis le départ du cabinet de David Kimelfeld de Jérôme Payen et Arabelle Chambre-Foa, respectivement chef et directrice de cabinet à la métropole de Lyon. La métropole promet “un moment d’échange direct, sans filtre et sans intermédiaire”.