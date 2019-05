Gérard Collomb en voyage officiel au Japon pendant 5 jours

Gérard Collomb sera en voyage officiel au Japon jusqu'au 25 mai en compagnie de quatre adjoints. Un déplacement voté ce lundi lors du conseil municipal quelques heures avant le décollage de l'avion officiel dont le montant est estimé à 70 000 euros.

Gérard Collomb a décollé ce lundi soir pour Tokyo au Japon en compagnie de ses adjoints Georges Képénékian, Karine Dognin-Sauze, Fouziya Bouzerda et Yann Cucherat. Un voyage organisé à l'occasion du 60e anniversaire du jumelage entre Lyon et Yokohama qui vise à “consolider les investissements et projets japonais à Lyon”, “à encourager la coopération entre l'université de Lyon et les établissements supérieurs du Japon, à participer au “réseau international des villes de la soie” et “à promouvoir la mise à l'honneur du Japon à la cité internationale de la gastronomie en 2020”.

Ce déplacement a été voté par le conseil municipal ce lundi, quelques heures avant le décollage officiel de l'avion. Ce que n'a pas manqué de souligner Isabelle Granjon qui a déploré ce timing et pointé du doigt un autre voyage en Irak, réalisé au début du mois de mai et voté lui aussi ce lundi. L'élue municipale a par ailleurs demandé le coût du voyage au Japon. Karine Dognin-Sauze, l’adjointe déléguée aux relations internationales n'a pas voulu donner le montant expliquant ne l'avoir “qu'en yen”. Stéphane Guilland, l'élu LR a rebondi et dévoilé le montant du voyage : “70 000 euros”. Soit 8 600 526 yens.