Près de Lyon : le maire porte plainte après des tags nazis sur une de ses affiches de campagne

Le maire sortant de Chasse-sur-Rhône (Isère) a porté plainte après avoir découvert des tags nazis sur l'une de ses affiches de campagne.

"Une ligne rouge a été franchie." À Chasse-sur-Rhône (Isère), le maire socialiste sortant et candidat à sa propre réélection Christophe Bouvier a eu la mauvaise surprise de découvrir une de ses affiches de campagne criblées de tags nazis, dont une croix gammée. On y voit le visage du candidat, sur lequel a été dessiné une moustache d'Adlof Hitler et les symboles nazis. Des insultes indiquent également "collabo des nazis".

"Cet acte est grave, inacceptable et profondément choquant, a écrit l'élu . Il constitue une attaque directe contre mes valeurs, celles de mes soutiens, et plus largement contre les principes fondamentaux de notre démocratie."

Christophe Bouvier a dénoncé des actes relevant de l'intimidation et a annoncé porter plainte, afin que "les responsables aient à répondre de leurs actes". "La campagne municipale ne peut en aucun cas servir de prétexte à la diffamation, à la haine ou aux pressions constitutives d’infractions pénales", a-t-il conclu. D'autres membres de son équipe auraient eux aussi signalé des intimidations de la part de personnes d'une liste concurrente.

Soutien du Parti socialiste

Face à ces actes, l'élu a rapidement reçu le soutien de son parti. "Les dégradations perpétrées sur des affiches électorales de notre camarade et ami Christophe Bouvier, candidat à Chasse-sur-Rhône, marquées de croix gammées, constituent des actes d’une extrême gravité et que nous condamnons fermement", a écrit Damien Perrard, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de l’Isère.

"Le Parti socialiste réaffirme son engagement indéfectible contre le racisme, l’antisémitisme et toutes les formes de discriminations. Nous appelons les autorités compétentes à faire toute la lumière sur ces faits et à en sanctionner les auteurs avec la plus grande fermeté."