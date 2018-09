David Kimelfeld “le retour de Collomb n’est pas une nouvelle”

Le président du conseil métropolitain a réagi ce mardi midi à l'annonce du retour de Gérard Collomb. Ménageant la chèvre et le chou, David Kimelfeld s'est affirmé comme président à part entière tout en laissant l'espace à un retour du ministre de l'Intérieur.

“Je savais qu'il fallait que je me rase ce matin, j'avais un mauvais pressentiment”, a débuté, badin, David Kimelfeld ce mardi en réaction à l'annonce par Gérard Collomb de sa candidature à Lyon en 2020. “Pas prévenu”, le président du conseil métropolitain n'est cependant “pas surpris par cette annonce”. Il assure être “plus concerné par son action métropolitaine” que par “le commentaire de ce que dit Gérard Collomb”. “J'ai mon propre rythme et je continue sur ça”, ajoute David Kimelfeld. “Son retour aura lieu dans presque un an et les élections auront lieu dans presque dix-huit mois. On aura le temps de parler de ces échéances. Moi, je suis concentré sur mon action ici, sur la vieillesse, le climat, les énergies renouvelables, les transports, l'économie. Parce que je n'ai pas le sentiment d'être un intérimaire”, a-t-il martelé.

Celui qui a succédé au ministre de l'Intérieur à la présidence de la métropole de Lyon a assuré qu'il serait prêt à lui laisser son poste au moment du retour de l'ancien maire : “Il n'y a pas de différence entre nous, mais un chemin que nous traçons. J'ai toujours dit que s'il rentre je lui laisserai mon siège sans aucun souci. Il n'y a pas de différence avec Gérard. On est dans un plan de mandat que je mène avec des valeurs que l'on partage tous les deux.”