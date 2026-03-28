Cohabitation avec la Métropole : ce que Grégory Doucet peut faire

L’installation lyonnaise, “réversible et saisonnière”, avec vue sur le centre commercial, sera arrimée sur le quai de la place Nautique © Artefactory lab

Le maire de Lyon a porté un programme axé sur des compétences municipales et des réalisations de proximité. Une très grande majorité de ses engagements peut être tenue indépendamment de ses relations avec la Métropole.

Les baignades naturelles

Dans l’entourage du maire de Lyon, on imagine difficilement la Métropole annuler l’ouverture de la darse de la Confluence à la baignade à l’été 2026 puis le bassin de Gerland. En 2020, la droite lyonnaise promettait déjà ce type d’équipements.

La végétalisation de la place Bellecour

La Ville a lancé lors du dernier conseil municipal la deuxième phase de son projet pour la place Bellecour. Après les ombrières, les écologistes veulent réellement végétaliser la place. La Métropole aura le dernier mot sur l’option retenue. Les places comme les rues relèvent de ses compétences. Jean-Michel Aulas et Grand Cœur lyonnais avaient aussi intégré un projet de végétalisation dans leur programme. Les ombrières pourraient donc rester jusqu’en 2030, année du terme du contrat passé avec l’artiste qui a imaginé l’œuvre.