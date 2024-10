Jeudi 10 octobre, le ministre délégué aux Transports Francois Durovray, doit se rendre dans le Rhône, afin de visiter les divers aménagements de mobilité et de rencontrer les différents élus.

Le nouveau ministre des Transports Francois Durovray se rendra dans le Rhône, jeudi 10 octobre, afin de visiter les aménagements relatifs aux mobilités et de rencontrer les élus métropolitains, d’agglomérations et de grandes villes.

Le ministre commencera sa visite du Rhône par un entretien avec Fabrice Pannekoucke, nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avant de poursuivre au technicentre de Vénissieux. Il se rendra par la suite à la Part-Dieu, en empruntant la Voie lyonnaise n°2, où il découvrira le chantier de la place Charles Béraudier à son arrivée.

Le ministre prendra part à un déjeuner, afin d'échanger avec des étudiants du Master Transports urbains et régionaux de personnes, de l’Université Lumière Lyon 2. Avant de participer à une table ronde dans le cadre des Journées nationales de l'association d'élus France Urbaine. Il devrait ensuite s'entretenir avec Grégory Doucet, maire de Lyon en fin de journée.

Une table ronde sur le thème des évolutions de mobilité possibles

« Une nécessaire évolution des mobilités : l’impulsion de grands pôles

urbains dans la mise en œuvre des SERM et de l’alliance des territoires », c'est l'intitulé de la table ronde à laquelle participera Francois Durovray, demain après-midi, aux côtés de nombreux élus et spécialistes des transports. Le ministre exposera alors ses positions et son ambition, face à la situation.

A lire aussi : Lyon : TCL est le premier réseau de transports en commun accessible en France