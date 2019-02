À Vaulx, Hollande salue le travail de Collomb dans la métropole de Lyon

L'ancien président de la République était en visite à Vaulx-en-Velin ce jeudi lors du colloque “Faire reculer le racisme, l'antisémitisme et les discriminations : un défi républicain”.

David Kimelfeld, François Hollande et Hélène Geoffroy côte à côte à Vaulx-en-Velin. Il y a encore trois ans, cette réunion aurait pu avoir lieu dans un bureau fédéral du Parti socialiste. Depuis, le premier a quitté son poste de 1er secrétaire fédéral du PS et rejoint En Marche, le second a pris le large de la vie politique et la dernière a regagné son fief de Vaulx-en-Velin après un passage au gouvernement. Ils étaient pourtant à nouveau ensemble ce jeudi pour signer plusieurs conventions de partenariat lors du colloque “Faire reculer le racisme, l'antisémitisme et les discriminations : un défi républicain”.

Questionné sur sa venue dans la métropole de Lyon, devenue depuis la candidature d'Emmanuel Macron, le fief français du macronisme, l'ancien président de la République s'est montré laudatif sur le travail entrepris sur le territoire, félicitant au passage Gérard Collomb. “Il s'agit de la 2e plus grande métropole de France. Elle a toujours été un levier d'action parce que c'est une terre d'innovation dans les politiques publiques et Gérard Collomb en a été à l'origine”, a-t-il déclaré.

Au courant des relations politiques actuelles difficiles entre David Kimelfeld et l'ex ministre de l’Intérieur, Hélène Geoffroy a ostensiblement amené François Hollande à changer de sujet. À Lyon aussi, un président ne devrait pas dire ça.