A Lyon, les écologistes font leur fête

Grégory Doucet, maire de Lyon, Karima Delli, présidente de la commission tourisme et transport du parlement européen, et Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon. (Photo Hadrien Jame)

La plupart des adjoints et vice-présidents de la métropole de Lyon se retrouvent ce samedi 17 juin pour la fête de l'écologie avec au programme des tables rondes sur leurs politiques lyonnaises.

Après une nouvelle semaine perturbée par une de ces polémiques qui émaillent leur mandat depuis désormais trois ans, les écologistes lyonnais vont pouvoir se réconforter lors de leur fête de l'écologie. De 9 heures 30 à 19 heures, à l'école du design Strate à la Confluence, des conférences thématiques seront animées par les adjoints et vice-présidents en charge de ces délégations. Le mathématicien Cédric Villani ouvrira le bal avec un atelier sur le numérique et l'écologie. Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, et Grégory Doucet, maire de Lyon, fermeront le ban.

Les écologistes dictent l'agenda politique ce week-end dans la région. Les opposants au projet de ligne de frêt ferroviaire entre Lyon et Turin doivent aussi manifester dans la Maurienne.