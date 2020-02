À Lyon, Buffet se méfie d’une alliance entre Collomb et Blanc dans son dos

Longtemps soupçonné de préparer une alliance avec Gérard Collomb, François-Noël Buffet la réfute aujourd’hui et pointe une possible porosité entre Étienne Blanc, le candidat LR à Lyon, et son rival Gérard Collomb.

Dans un entretien accordé à Lyon Capitale, François-Noël Buffet, le candidat LR à la présidence de la métropole, s’indignait de manoeuvres que “d’autres mettent en œuvre dans notre dos, c’est tout simplement scandaleux” en évoquant d’éventuelles alliances avec Gérard Collomb. Ce mardi, lors d’un temps d’échange informel avec des journalistes, le sénateur est allé un peu plus loin. Interrogé sur une possible alliance entre Gérard Collomb et Étienne Blanc, le candidat des Républicains à la présidence de la métropole a expliqué avoir découvert des discussions entre les deux camps et alerté son alter ego lyonnais.

Ce deal, des candidats LR aux municipales s’en sont ouvert à Lyon Capitale. “Ni Gérard Collomb ni Étienne Blanc ne peuvent gagner la ville de Lyon et la métropole seuls”, souligne un partisan de ce rapprochement qui verrait Étienne Blanc à l’hôtel de ville et Gérard Collomb à la métropole. Dans ce jeu, François-Noël Buffet serait le grand perdant. Et depuis quelques jours, il laisse donc entendre qu’il s’opposera à cette alliance. Ironie du sort, Étienne Blanc lui reprochait il y a quelques semaines de ne pas démentir assez fermement les rumeurs qui lui prêtaient une possible alliance avec Gérard Collomb.