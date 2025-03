Températures fraîches et pluies éparses : la météo à Lyon samedi

Ce samedi 29 mars sera marqué par un temps principalement couvert et humide, avec de la bruine en journée.

Le printemps n'aura pas duré bien longtemps. Après une journée de vendredi marquée par de belles éclaircies et des températures douces, ce samedi 29 mars a commencé sous la pluie. Si le temps restera couvert tout au long de la journée, les précipitations deviendront plus intermittentes au cours de la journée, jusqu'à un retour au sec le soir.

Le vent fait lui aussi son retour, avec une bise de nord soutenue et fraîche et des rafales pouvant aller jusqu'à 70km/h, selon le site Météo Lyon. Les températures oscilleront entre 7 et 11°C au cours de la journée.

Les nuages se lèveront au fil de la journée, pour laisser la place à de belles éclaircies dans la soirée. Une nette amélioration est attendue dans les prochains jours, avec des températures culminant à 19°C la semaine prochaine.