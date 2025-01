L’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane.(Photo by JACK GUEZ / AFP)

L’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane a été placée en garde à vue jeudi 9 janvier pour "menaces de mort et provocation publique à la haine" après la publication de vidéos sur TikTok.

L'influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane, qui animait des lives sur TikTok et Facebook, où elle est suivie par plus de 300 000 personnes, a été placée en garde à vue jeudi 9 janvier à Lyon pour "menaces de mort et provocation publique à la haine". Nos confrères du Progrès indiquent, ce vendredi après-midi, que la garde à vue de l'influenceuse d'une cinquantaine d'années a été prolongée.

En septembre, lors d'un direct sur les réseaux sociaux, elle avait notamment insulté une autre femme : "Nique ta mère toi et ta France", "j'espère que tu seras tuée, j'espère qu'ils vont te tuer". Toujours selon nos confrères, elle doit être déférée au palais de justice samedi 11 janvier afin d'être présentée au procureur de la République de Lyon, Thierry Dran.

Ex-joueuse de football, elle a été condamnée en 2001 à sept mois de prison avec sursis après avoir pénétré sur la pelouse du Stade de France lors d'un match amical France-Algérie.

Trois influenceurs visés à Lyon

Comme Sofia Benlemmane, les tiktokeurs "Abdesslam Bazooka" et "Laksas06" ont aussi fait l'objet le 6 janvier d'un signalement par la préfecture du Rhône pour appel "à la haine ou à la violence". Outre Sofia Benlemmane, l'un des deux autres est aussi visé par une enquête du parquet de Lyon, qui n'a pas précisé lequel, a appris l'AFP.

"Abdesslam Bazooka", lui, s'en est pris dans une vidéo le 10 décembre aux opposants au gouvernement algérien qualifiés de "traîtres" et a menacé de les "égorger". Il n'a pas été interpellé jusque-là.

"Laksas06" a repris le 11 décembre un sonore d'un autre Franco-Algérien dans lequel il présente les membres de la diaspora algérienne en France comme des "soldats dormants", prêts à devenir "des martyrs" pour défendre l'Algérie. Lui non plus n'a pas été interpellé.

