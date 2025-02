Lyon : la place des Terreaux reproduite à l'identique dans un jeu vidéo

Le jeu vidéo Fortnite, dont le but est de s'affronter dans des mondes imaginaires, propose désormais le décor de la place des Terreaux. Un exploit rendu possible par un Lyonnais et deux Aindinois.

La ville de Lyon dans un jeu vidéo à la popularité internationale. Véritable phénomène depuis 2017, Fortnite propose de s'affronter en solo ou entre amis dans des mondes imaginaires et des décors exceptionnels. Le jeu attire des millions d'adeptes, en France et à travers le monde. Et depuis ce 16 février 2025, un paysage bien connu des Lyonnais est disponible dans le monde virtuel : la place des Terreaux.

Une grande première, réalisée par un Lyonnais et deux Aindinois. "On voulait vraiment jouer dans la ville de Lyon, surtout moi", a raconté Mustapha Djahra, habitant de Vénissieux à nos confrères du Progrès. Avec deux autres amateurs du jeu, le quarantenaire a entièrement modélisé la place afin de pouvoir y accéder dans Fortnite.

Un exploit réalisé en seulement dix jours, sur leur temps libre : dans le jeu, la place des Terreaux apparaît plus vraie que nature. "C'est une première en France d'avoir Lyon sur Fortnite", continue le passionné.

"C'est quand même une fierté"

Mais comment réaliser un tel décor ? "On part d’une île complètement vierge, il y a tout à construire. On crée les bâtiments, les textures, tout de A à Z", détaille le Lyonnais.

Et tout (ou presque) y est : la fontaine Bartholdi et ses chevaux, l’Hôtel de ville, son horloge et ses dorures, et même la façade du Musée des Beaux-Arts. Les créateurs ont même glissé des clins d'oeil à la ville de Lyon, notamment un petit théâtre Guignol au pied de l'Hôtel de Ville.

"On est content, c’est quand même une fierté. Nous ne sommes pas du métier et des professionnels se sont dits impressionnés par notre travail", termine-t-il.