Concert : "solo violino" à la chapelle de l’Antiquaille

Les Saôneurs, jeune collectif de musiciens baroques basé à Lyon, proposent un récital original consacré au violon, traité comme instrument polyphonique.

Bien que doté de quatre cordes, le violon s’est surtout illustré dans l’histoire par son rôle mélodique et soliste. Accompagné par le piano ou l’orchestre, le violon a majoritairement été utilisé par les compositeurs comme instrument monodique, déléguant à d’autres les parties polyphoniques. Il existe pourtant un certain nombre de pièces, notamment à l’époque baroque, où l’instrument est traité de manière polyphonique et s’accompagne lui-même au moyen de double, triple et quadruple cordes, d’accords arpégés ou de subterfuges contrapuntiques.

C’est ce répertoire – dont les Six Sonates et Partitas pour violon seul de Bach sont certainement l’exemple le plus illustre – que nous fera découvrir la violoniste baroque Yoko Kawakubo.

Artificiosus – Mardi 25 février à 20 h 30 à la chapelle de l’Antiquaille

www.les-saoneurs.com