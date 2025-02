TGV : pourquoi le Lyon-Paris de la Renfe se fait autant attendre

Annoncé fin 2023, le projet de ligne de TGV Lyon-Paris assurée par la compagnie espagnole Renfe n'avance pas. Elle pourrait ne pas être lancée avant 2029.

Une concurrente directe de la SNCF et de la compagnie italienne Trenitalia. En 2023, la compagnie ferroviaire espagnole Renfe annonçait l'arrivée prochaine de ses trains en France, et notamment l'ouverture d'une ligne reliant Lyon à la capitale.

Et si la ligne s'est déjà lancée sur le Lyon-Barcelone et le Toulouse-Barcelone, la ligne entre Lyon et Paris semble prendre du retard. Annoncée pour 2024, l'année des Jeux Olympiques, la ligne n'a finalement toujours pas vu le jour. Et pourrait ne pas le voir non plus en 2026.

"Je ne pense pas que nous arriverons à Paris l’année prochaine (2026, NDLR)", a reconnu le ministre des transports espagnol Óscar Puente à la presse espagnole, dans des propos repérés par nos confrères d'Actu Lyon.

Des "impulsions protectionnistes" de l'État français

La raison de ce retard ? Des "impulsions protectionnistes" de la part de l'État français, accuse le ministre espagnol. La France bloquerait effectivement l'arrivée de la Renfe, alors même que la concurrence est de plus en plus rude pour la SNCF, notamment avec son rival italien pour les liaisons entre Lyon et Paris et vers l'Italie.

Des affirmations démenties côté français.

Des couacs techniques

Les performances des trains pourraient bien être en cause. Alors que des modèles de train sont actuellement en processus d'homologation, ils auraient été responsables de près de 500 accidents depuis le mois de mai 2024. Des couacs techniques freinant irrémédiablement le projet.

La fin du processus d'homologation est aujourd'hui estimée à fin 2028, laissant espérer une ouverture de ligne au mieux d'ici 2029. Il faudra donc s'armer d'encore un peu de patience pour voir circuler des trains espagnols entre Lyon et la capitale.