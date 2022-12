Benoit Josserand, patron du Café du Jura, 155 ans au compteur, assurément l’un des plus anciens établissements de bouche de la ville @Antoine Merlet

Grande gueule. Benoît Josserand est le patron du mythique Café du Jura, 155 ans au compteur, assurément l’un des plus anciens établissements de bouche de la ville.

Historien de formation, passionné de Lyon, il a été président de l’association Les Bouchons Lyonnais de 2018 à 2022 car, dit-il, "mieux vaut faire bouger les choses de l’intérieur plutôt que de les subir". Pas du genre à encaisser sans broncher, le "père Josserand" n’a pas sa langue dans sa poche. Mais il reconnaît "s’adapter", devenir parfois "consensuel", sous peine de se prendre "une avalanche de commentaires orduriers" sur les réseaux sociaux.



Lyon Capitale : Êtes-vous une grande gueule ?

Benoît Josserand : Non, je dis simplement ce que je pense, sans taper du poing sur la table, en préférant convaincre les gens plutôt que de m’opposer frontalement. Maintenant, est-ce que dire ce qu’on pense c’est être grande gueule ?



On dit pourtant que les patrons de bouchons sont forts en gueule…

Ils peuvent avoir un caractère bien trempé, c’est pas faux. Mais c’est fini l’époque où on sortait les clients mécontents ou dont la tête ne nous revenait pas. On va dire qu’on est anticonformistes aujourd’hui.



Les réseaux sociaux jouent-ils un peu sur le caractère bien trempé des patrons de bouchons ?

C’est sûr. Quand on publie quelque chose, il faut être consensuel sous peine de se prendre une avalanche de commentaires orduriers, et si on se justifie, c’est encore pire. Sur les réseaux sociaux, les gens sont à la fois juges et bourreaux. C’est terrible.



. On a beau être tous différents, chaque Lyonnais ayant son bouchon de référence, on a tous ce point commun d’être des lieux de l’identité lyonnaise. Précurseurs de la mixité sociale. Par le passé, on accueillait aussi bien les canuts que les soyeux. Il y a des gens de tous les milieux, de toutes obédiences. Tous les maires de Lyon sont passés au Jura. Sauf l’actuel (rire).

