Sport : 68e édition de la SaintéLyon ce week-end

Après deux années difficiles, la mythique SaintéLyon revient pour une 68e édition ce week-end, du 3 au 4 décembre.

Le rendez-vous trail de la saison revient ce premier week-end de décembre. Le départ de la SaintéLyon, qui relie Saint-Etienne à Lyon sera donné ce samedi à 23 h 30.

Longue de 78 kilomètres, la course des "amateurs éclairés" mêle trail et course sur route, avec 65 % de sentiers et 35 % de bitume, en pleine nuit, à travers les Monts du Lyonnais.

17 000 participants attendus

La course mythique de la région attend pas loin de 17 000 participants. En solo ou en relais, les candidats peuvent courir en fonction de leur niveau : huit formats de course entre les deux métropoles, 13 km, 23 km, 45 km, 78 km (solo, relais 2, relais 3, relais 4) et 156 km. L'année dernière, 15 000 amateurs s'étaient lancés dans la compétition. Parmi les candidats, on retrouve des personnalités publiques telles que Jeremy Clement, ancien footballeur professionnel, ou encore Liv Westphal, coureur sur piste.

