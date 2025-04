Les Meufs de l’Industrie : un média lyonnais pour casser les clichés sur l’industrie

Marion Garcia, cofondatrice des Meufs de l’Industrie, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale

À travers son média et agence de communication Les Meufs de l’Industrie, Marion Garcia veut redorer l’image du secteur industriel et y rendre les femmes plus visibles. Sur le plateau de Lyon Capitale, elle expose son projet pour casser les clichés, inspirer les jeunes et accompagner les entreprises.

Déconstruire les clichés sur l’industrie

"L’objectif, c’est de démystifier l’industrie auprès des jeunes et du grand public", affirme Marion Garcia. Le projet est né d’un constat encore trop répandu : "Quand on pose la question 'qu’est-ce que c’est l’industrie pour vous ?', soit c’est le blanc total, soit on vous répond que c’est sale, bruyant, masculin..."

Pour changer cette image poussiéreuse, LMDI mise sur les réseaux sociaux, avec des vidéos courtes et immersives diffusées sur Instagram, TikTok et LinkedIn. "On montre simplement le quotidien de femmes de l’industrie, en leur posant des questions : pourquoi vous êtes ici ? Qu’est-ce qui vous passionne ?"

Ces portraits de techniciennes de maintenance, d’ingénieures ou de soudeuses permettent de mettre en lumière des parcours inspirants. "Même si on ne va pas se mentir, c’est sur les métiers techniques qu’il y a encore le plus de chemin à faire pour démystifier", précise-t-elle.

Une agence pour rapprocher jeunes et entreprises

Au-delà du média, LMDI agit aussi comme agence de communication auprès des entreprises et collectivités. "On se positionne comme un pont entre les jeunes, le grand public et les industriels", explique Marion Garcia. "La communication industrielle est souvent trop codée, trop technique. Nous, on la rend accessible."

L’agence accompagne les structures sur des sujets comme le recrutement, la fidélisation ou la qualité de vie au travail. "OK, on veut attirer, mais une fois qu’on a attiré, comment on fait rester les candidats ? Qu’est-ce qu’on met en place de mieux et de positif pour les femmes ?"

Avec seulement 28,5 % de femmes dans l’industrie (et moins de 20 % à des postes de direction), la parité reste un défi. Mais pour Marion Garcia, les freins sont davantage culturels que techniques. "Aujourd’hui, les entreprises mettent en place des aides pour que ce ne soient plus des métiers pénibles."

La retranscription complète de l'émission avec Marion Garcia :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous recevons Marion Garcia, co-fondatrice des Meufs de l'Industrie, un média et une agence lyonnaise qui met en valeur les femmes dans l'industrie. Bonjour Marion Garcia, merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer le concept plus longuement qu'en une phrase ?

Oui, bien sûr. Alors, les Meufs de l'Industrie, qu'on réduit souvent en disant LMDI pour aller plus vite, c'est comme vous l'avez très justement dit, un média et une agence de communication qui ont pour ambition de démystifier l'industrie auprès des jeunes et du grand public. Pour ça, on accompagne les entreprises industrielles, tous secteurs confondus, dans leur communication mais aussi dans leur recrutement, pour rendre ce secteur un peu plus sympa aux yeux de tous.

Alors justement, je me permets de rebondir : "démystifier", parce qu'il y a donc un mythe, des préjugés sur l'industrie. Est-ce que vous pouvez développer un peu ?

En fait, quand on pose la question "qu'est-ce que c'est l'industrie pour vous ?", que ce soit aux jeunes ou même aux personnes que vous pouvez rencontrer dans la rue, il y a soit un grand blanc, soit "c'est sale, c'est bruyant, c'est un milieu d'hommes", et tout un tas de clichés, de stéréotypes, qui se rapportent à ce secteur. Alors que l'industrie a énormément de perspectives d'avenir, de métiers, d'évolution. Donc, c'est ce qu'on essaie de déconstruire avec LMDI.

Et justement, sur la place des femmes, aujourd'hui, il y a à peu près combien de femmes dans l'industrie française ? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ?

On a quelques chiffres, effectivement. En 2022, on est à 28,5 % de femmes dans l'industrie, et on passe sous la barre des 20 % sur des postes à responsabilité. Donc, nous, avec LMDI, ce qu'on tente de faire, c'est de montrer concrètement ce qui se passe dans l'industrie. On donne la parole aux femmes, on les filme et on montre simplement leur quotidien. Et on leur pose des questions : pourquoi vous êtes ici ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Pour essayer d'inspirer le plus grand nombre.

Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Vos contenus, vous l’avez dit, sont globalement des vidéos. Vous êtes sur les réseaux, sur tous les réseaux ? Et à qui vous souhaitez vous adresser ?

Alors, on est effectivement sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, TikTok et LinkedIn. On s'adresse particulièrement aux 15-25 ans, mais aussi, comme je vous le disais, au grand public. Parce qu'on se rend compte qu’il y a aussi les parents, les professeurs à convaincre : l’image qu’ils ont de l’industrie n’est pas la bonne, ou en tout cas, elle est très archaïque. Voilà, c’est exactement cette image un peu de Germinal, de Chaplin, très noire, très sombre, très répétitive. Mais en fait, aujourd’hui, il y a vraiment beaucoup de métiers. Et donc, principalement avec la vidéo, on produit des contenus courts, impactants, qui donnent envie.

Alors, juste pour rentrer un peu dans le détail, une vidéo, par exemple la dernière que vous avez publiée, c’est quel type de métier ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour qu’on comprenne un peu plus concrètement ?

En fait, on essaie de faire découvrir le plus de métiers possible. Donc, ça va être de l’ingénierie, mais aussi des métiers comme tuyoteuse, soudeuse, technicienne de maintenance. Que les métiers soient techniques ou non, même si, on ne va pas se mentir, c’est sur les métiers techniques qu’il y a le plus de chemin à faire pour démystifier. Et c’est vraiment poser des questions, vous emmener avec nous dans une journée avec une femme de l’industrie, une meuf de l’industrie, qui partage son parcours, son métier.

Alors, je crois que vous travaillez aussi en tant qu’agence avec des collectivités, des entreprises. Quelles sont-elles, et quel est le service ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Vous pouvez développer un peu ?

Alors effectivement, on travaille avec les entreprises, grands groupes mais aussi PME, et avec les collectivités, comme vous l’avez tout à fait dit. En fait, notre objectif, c’est d’être un pont entre les jeunes, le grand public et les entreprises, de les faire se rencontrer. Parce qu’on se rend compte que la communication est souvent faite pour les industriels, pour les gens qui ont déjà le vocabulaire. Nous, on essaie de rendre ça accessible à tous. D’être vraiment cette passerelle entre les deux milieux. On les accompagne, comme vous le disiez, sur la stratégie de communication, sur le recrutement : OK, on veut attirer, mais une fois qu’on a attiré les candidats, comment on les fait rester ? Qu’est-ce qu’on met en place de mieux et de positif pour les femmes ? Pour que ce soit un environnement agréable pour tous.

Et vraiment, les femmes peuvent-elles avoir accès à tous les métiers dans l’industrie comme les hommes ? Parce que parfois, on se rend compte que certains métiers sont désertés par les femmes pour d’autres raisons, y compris la méconnaissance. Vous promouvez cette égalité. Est-ce que c’est vraiment le cas dans tous les métiers que vous rencontrez ?

Oui, globalement, aujourd’hui, les femmes peuvent faire les métiers tout autant que les hommes. Il y a énormément de choses mises en place au sein des entreprises. Il y a cette question du port de charges lourdes, mais en fait, aujourd’hui, hommes et femmes ont besoin de ce support. Et les entreprises mettent en place tout un tas de mécanismes et d’aides pour que ce ne soient plus des métiers pénibles, comme on peut encore l’entendre.

Il y a un stéréotype qu’il faut forcément neutraliser. Et comment est-ce que vous envisagez l’avenir pour les Meufs de l’Industrie ? Quelles sont vos perspectives ?

Notre ambition, c’est vraiment d’accompagner le plus d’entreprises possible pour faire découvrir tous les secteurs de l’industrie, de faire découvrir encore plus de métiers à travers plus de parcours, et d’avoir des rôles modèles au sein de l’industrie.

Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marion Garcia. Vous l'avez retenu, ça s'appelle Les Meufs de l'Industrie. Vous pouvez les retrouver sur tous les réseaux sociaux. C’est à suivre, Lyon Capitale recommande. Merci beaucoup. Merci d’avoir suivi cette émission. À très bientôt.