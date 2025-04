Météo : du soleil et jusqu'à 23 degrés à Lyon ce lundi

C'est une journée plutôt belle avec des températures printanières qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce lundi 28 avril 2025.

Cette deuxième semaines des vacances scolaires débute avec un temps printanier à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Ce lundi 28 avril, c'est une journée plutôt belle, avec des températures printanières qui est attendue. Le soleil devrait être présent une bonne partie de la journée, malgré quelques averses possibles en fin de soirée et en début de nuit.

Côté températures il fait 10 degrés ce lundi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 23 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison. Et une douceur qui devrait se maintenir, voir s'accentuer au fil de la semaine avec des températures qui pourraient atteindre les 27 degrés mercredi et jeudi.