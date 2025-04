Fanny Dubot, maire Les Ecologistes du 7e arrondissement de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Les députés ont adopté, ce mercredi, la réforme de la loi électorale spécifique à Paris, Lyon et Marseille (PLM). Un projet que les écologistes qui gèrent le conseil municipal lyonnais ne soutenait pas. "La manière dont cette loi a été amenée avec un prisme parisien et un prisme des calculs électoraux ne me convainc pas aujourd'hui. Je pense qu'on doit faire évoluer des choses, notamment pour les arrondissements, pour avoir plus de compétences dans les arrondissements, être au plus près des habitants et des habitantes, on doit parler du statut de l'élu, notamment pourquoi pas faire de la garde d'enfant pour les élus d'arrondissement, statut de l'élu handicapé, il y a plein de choses à revoir dans cette loi. Aujourd'hui proposer de différencier un scrutin pour la ville et pour les arrondissements, je crois que ça n'a pas été pensé jusqu'au bout et on pourrait penser que ça concentre les pouvoirs au niveau de la mairie centrale et de la ville et que les arrondissements deviennent finalement des super conseils de quartier avec peu de pouvoir. Donc aujourd'hui je pense qu'on a encore beaucoup de réflexion à avoir", explique Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement.

L'élue Les Ecologistes revient aussi sur deux projets qui concernent son arrondissement : le devenir de la Halle Tony Garnier et la création d'une gare routière devant le palais des sports de Gerland.

Lire aussi : Ce que changerait la réforme du mode de scrutin à Lyon : un maître de conférences de droit public de Lyon donne les clés pour comprendre les impacts de la réforme du mode de scrutin spécifique à Lyon.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Fanny Dubot

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction Lyon Capitale et aujourd'hui nous sommes avec Fanny Dubot. Vous êtes maire des écologistes du 7ème arrondissement. Les arrondissements dont il a beaucoup été question cette semaine, puisque à l'Assemblée nationale, le projet de loi pour réviser la loi dite PLM Paris-Lyon-Marseille a été étudié par les députés, elle est maintenant partie vers les sénateurs qui donneront leur avis. En quoi pour vous cette évolution de la loi, elle est mauvaise puisque vous les écologistes, vous ne soutenez pas cette réforme, qu'est-ce qu'elle va empêcher finalement pour les lyonnais, pour les arrondissements, en quoi elle est néfaste ?

Moi je ne suis pas opposée à une réforme du mode de scrutin PLM mais c'est vrai que la manière dont cette loi a été amenée avec un prisme parisien et un prisme des calculs électoraux ne me convainc pas aujourd'hui. Je pense qu'on doit faire évoluer des choses, notamment pour les arrondissements, pour avoir plus de compétences dans les arrondissements, être au plus près des habitants et des habitantes, on doit parler du statut de l'élu, notamment pourquoi pas faire de la garde d'enfant pour les élus d'arrondissement, statut de l'élu handicapé, il y a plein de choses à revoir dans cette loi. Aujourd'hui proposer de différencier un scrutin pour la ville et pour les arrondissements, je crois que ça n'a pas été pensé jusqu'au bout et on pourrait penser que ça concentre les pouvoirs au niveau de la mairie centrale et de la ville et que les arrondissements deviennent finalement des super conseils de quartier avec peu de pouvoir. Donc aujourd'hui je pense qu'on a encore beaucoup de réflexion à avoir...

Mais concrètement qu'est-ce qui peut se passer par exemple, je ne sais pas moi, si en fait là où le rôle des arrondissements serait minant et c'est dans une configuration où par exemple on n'aurait pas la même étiquette politique au conseil municipal et dans les arrondissements, si l'électeur était un peu schizophrénique, on va dire, ça pourrait déboucher sur des conséquences à tout le moins baroque ?

Ça j'en sais rien, je ne pense pas que les électeurs soient schizophrènes et j'imagine qu'ils voteront de la même couleur, mais regardez, si vous avez une liste pour la mairie centrale de 73 noms, déjà vous n'êtes pas obligé d'avoir leur représentativité des arrondissements dans cette liste, donc si vous êtes, j'en sais rien, quelconque parti politique avec des militants uniquement dans le deuxième, dans le huitième et dans le sixième, vous mettez tous ces militants sur cette liste et à la fin finalement le conseil municipal ne représente pas l'ensemble des arrondissements. Ce qui se passe aujourd'hui c'est que les élus en centrale, les adjoints, sont quand même rattachés à un arrondissement et ont un sens de redevabilité envers leur territoire. Moi je le vois, Audrey Henocque, Mohamed Chihi, ils sont des adjoints de toute la ville mais ils sont quand même rattachés au septième et ils ont cette attention pour le territoire. J'ai le sentiment qu'avec ce mode de scrutin, on perdrait cette attention au territoire, cette attention à la proximité et on concentrerait beaucoup de choses au niveau central.

En revanche, est-ce que pour vous c'est une bonne chose de pouvoir élire directement le maire de Lyon et pas que ce soit un scrutin indirect ? Alors c'est pas une spécificité pour le coup de Paris, Lyon et Marseille...

Il faut quand même que tout le monde se dise que dans les 36 000 communes en France, le maire de la ville de la commune est élu par le conseil municipal lors de la première séance et c'est le cas à Lyon comme partout en France. Après, qu'on se pose la question de le nombre de voix par arrondissement ou au niveau de la ville, que ce soit le plus représentatif possible, je pense que oui, mais je pense qu'il faut vraiment élargir le débat.



Est-ce que pour vous, c'est du bidouillage de la tambouille électorale, et est-ce que pour vous elle va vraiment s'appliquer cette loi, quelle qu'en soit l'issue d'ailleurs après son passage au Sénat, est-ce que vous allez faire des recours puisque normalement on n'est pas censé changer le mode de scrutin à moins d'un an de l'élection, or là on est plutôt hors calendrier ?

Je pense que ce qui a poussé la naissance de cette loi, c'est effectivement une visée électoraliste, et donc c'est jamais très bon et très sain en démocratie d'avoir cette visée-là au moment de proposer une loi. Et ensuite oui, il y aura quand même des questions de l'égalité, de constitutionnalité même, puisque aujourd'hui dans la loi, il est proposé que la prime majoritaire soit à 25%, or elle est à 50% pour toutes les autres communes de France, donc on crée finalement une inégalité entre les différentes communes.

Est-ce que vous avez peur que ça devienne finalement en 2026 un référendum pour ou contre Grégory Doucet si ce mode de scrutin est retenu ?

Je ne pense pas que ce soit un des effets de la loi, et j'espère que 2026 ça sera vraiment projet contre projet, et que les Lyonnais et les Lyonnais se prononceront pour un projet incarné évidemment par le futur maire de Lyon.

On va venir rapidement à un ou plusieurs dossiers du septième arrondissement, puisqu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il y en a deux, notamment on va peut-être commencer par ce projet à Gerland de créer une gare routière alors temporaire, même si on ne sait pas jusqu'à quand elle sera temporaire. C'est un choix qui est contesté notamment par ceux qui occupaient aujourd'hui ces parkings. Là encore, en quoi est-ce que c'est finalement une bonne nouvelle pour le septième arrondissement d'avoir cette gare routière, sachant que d'habitude c'est quand même plutôt rattaché à des gares ferroviaires ?

Oui la gare routière elle est aujourd'hui à Perrache, on le sait, Perrache évolue et ne pourra plus accueillir cette gare routière. Le projet définitif de gare routière est à Vénissieux et entre temps elle va arriver à Gerland sur le parking du palais des sports qui est finalement beaucoup utilisé les soirs de match mais assez peu les autres moments de l'année et notamment en journée. Et puis c'est un lieu assez stratégique puisqu'on est en entrée de ville, on est à côté des transports en commun lourd qu'est le métro B donc finalement c'est plutôt logique que cette gare routière temporaire vienne s'installer à Gerland. Et puis moi pour ma part j'ai fait attention à ce qui est bien de la sécurité 24 sur 24 et puis que le confort des voyageurs soit assuré.

Il y a un autre point qui émerge dans le débat public c'est le devenir de la halte Tony Garnier. Des travaux ont été validés par la ville de Lyon mais pour un montant qui paraît dérisoire compte tenu de la taille du site et de ce qu'il faudrait investir pour que le site finalement retrouve une seconde jeunesse. Est-ce que vous vous êtes inquiète sur le devenir de cette halte Tony Garnier qui en plus fait maintenant face à la concurrence de la LDLC Arena ?

Alors les travaux que vous évoquez ils n'ont pas été seulement votés ils ont été réalisés 2,5 millions d'euros d'investissement pour des travaux il en faudrait probablement un petit peu plus que 10 de plus à la fois sur le bâtiment pour être sûr que le bâtiment soit préservé ne fuit pas etc et sur le confort des usagers usagères de la halte. Pour moi ils sont essentiels et on doit investir de l'argent public dans la halte Tony Garnier qui vous l'avez dit est une salle historique de Lyon une salle où on a plaisir à se rendre et puis surtout une salle de plein centre-ville avec des transports en commun à côté ce que ne sont pas les autres salles de la métropole et notamment la salle de l'Arena.