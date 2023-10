L'influenceur lyonnais Adrien Tardieu publie un livre (papier) sur la grande histoire de France à travers les petites histoires qui l'ont façonnée.

Saviez-vous que la dynastie capétienne, longue de 800 ans, n’aurait jamais vu le jour sans une chute de cheval ? Que ne pas écouter sa femme et son astrologue a été une terrible erreur pour Henri II ? Que c’est un soldat d’un mètre cinquante-huit qui mit en déroute l’armée allemande lors de la Première Guerre mondiale ?

En 128 pages, 56 chapitres, et des petits textes plutôt drôles et bien pensés, l'influenceur Adrien Tardieu (Ecully) publie "Funfacts historiques" (Hugo Publishing), 1 500 ans d'histoire de la France en racontant le hasard, la chance, l'inattendu, les petites erreurs qui ont pris part à façonner le destin français. Ou le vrai visage de la France sans fond de teint ni faux-fuyant.

"J'ai préféré prendre cette approche de la petite histoire qui a fait la grande pour varier un peu des livres tels qu'on peut avoir à l'école, explique Adrien Tardieu. L'idée est d'éveiller la curiosité de celles et ceux qui n'ont peut-être pas forcément été hyper passionnés par l'histoire académique."

Passionné d'histoire "depuis l’enfance", Adrien Tardieu, s'est emparé des réseaux sociaux, après des études d'économie et de management, avec une mission : faire découvrir l'histoire par le bais de récits méconnus ou cachés pour les mettre en lumière de façon ludique et surprenante. "L'histoire joue un rôle particulier à mes yeux tant elle nous aide à mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons."

Connu sous le nom de @thesmartyadrien, Adrien Tardieu est suivi 570 000 personnes à son compte TikTok (avec plus de 9 millions de « j'aime ») et 87 500 sur Instagram.

Retranscription intégrale de l'émission avec Adrien Tardieu

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes de chrono. Nous accueillons aujourd'hui Adrien Tardieu, bonjour.

Bonjour.

Adrien Tardieu vous êtes créateur de contenus, vous venez d'Ecully.

C'est ça.

Et vous venez de publier ce petit livre FunFacts Historiques. Découvrez la grande histoire de France à travers les petites histoires. 128 pages, 56 chapitres, ce sont plutôt des textes qui sont assez drôles et bien pensés. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un petit bouquin sur l'histoire de France ?

Alors pour être tout à fait honnête, l'idée de base ne vient pas de moi. J'ai toujours créé... Depuis deux ans, je crée des vidéos autour de l'histoire en général, plus précisément l'histoire de France, même si avant je pouvais faire des vidéos un peu sur la mythologie notamment ou d'autres pays. J'ai été contacté au mois de décembre dernier, donc il y a un peu moins d'un an maintenant, par une éditrice, Candice Roger, que je remercie et qui m'a proposé d'écrire un livre sur l'histoire de France. J'ai eu carte blanche pour choisir le sujet. J'ai préféré prendre cette approche de la petite histoire qui a fait la grande pour varier un peu des livres tels qu'on peut avoir à l'école où on a les histoires, toujours les mêmes grands personnages. Là, j'ai voulu creuser soit des personnes un peu moins connues soit je cible un personnage connu et je raconte une petite histoire, une petite anecdote derrière.

Oui c'est ça, les petites anecdotes. Il y a le hasard, la chance, l'inattendu qui fait qu'ils ont participé justement à façonner le destin de la France. Alors je vais prendre deux, trois exemples : est-ce qu'on savait que l’hymne "God save the King" a été écrit par une Française en l’honneur de la guérison de la fistule anale de Louis XIV ? Que c’est le dentiste de NapoléonIII qui l’empêcha de partir au combat lors de la guerre de Sécession ? Voilà, il y a plein de petites histoires qui sont plutôt bien faites avec beaucoup d'entrées. Parce que vous avez 580 000 personnes qui vous suivent sur TikTok, est-ce que le but aussi de raconter l'histoire comme ça, de manière un peu moins académique, c'est aussi de toucher des lecteurs un peu moins âgés, dont l'histoire de manière académique pourrait un peu les saouler ?

Bien sûr. En fait, moi d'ailleurs, c'est une phrase que j'aime bien dire pour résumer un peu ce que je fais, c'est que je suis une porte d'entrée et que tous ceux qui n'ont pas forcément accroché avec l'histoire à l'école parce que c'était un peu brut, un peu dur, l'idée pour moi c'est de raconter des petites anecdotes tantôt amusantes tantôt surprenantes, effrayantes pour éveiller la curiosité de mes lecteurs ou des personnes qui regardent tout simplement mes vidéos. Et leur donner envie après, chez eux, de creuser un peu les sujets qui les intéressent. Et d'ailleurs dans le livre j'essaie de prendre plusieurs types de sujets différents : il y a un peu d'art, il y a les grands événements historiques évidemment, il y a tout simplement les faits de société, même un peu de sport - il y a deux chapitres il me semble sur le sport et donc l'idée c'est que tout le monde y trouve un peu son compte et d'éveiller la curiosité de ces lecteurs qui n'ont peut-être pas forcément été hyper passionnés par l'histoire académique.

Oui, c'est présenté de manière un peu plus ludique. Vous venez plutôt de l'économie et de management, donc c'est vraiment votre passion pour l'histoire. Tous ces faits que vous racontez, il y a une vérification comment ça se passe ?

J'ai été rigoureux. Après, voilà, je ne suis pas un historien, je suis juste un amoureux de l'histoire on va dire, mais chaque chapitre m'a pris un temps il faut écrire j'ai toujours croisé…

Combien de temps vous avez pris pour écrire ce livre?

Ça m'a pris à peu près six mois. Ça m'a pris…

C'était du temps plein ?

Oui c'était du temps plein. D'ailleurs, c'est amusant, sur mes comptes, il n'y a quasiment plus de vidéos pendant cette période parce qu'au début j'ai essayé un peu de faire les deux en parallèle et après je me suis assez vite rendu compte que c'était impossible. Et donc six mois, quatre mois, vraiment temps plein, où j'ai essayé d'écrire avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion tous ces chapitres.

Donc là vous devenez un peu écrivain mais vous êtes surtout ce qu'on disait créateur de contenu. Aujourd'hui, vous en vivez ou pas ?

J'en vis oui depuis à peu près un an un peu plus même. Ça fai deux ans que j'ai créé le compte et ça a pris six mois, neuf mois pour en vivre.

Vous faites une vidéo par jour ?

À peu près oui c'est ça. Des fois un peu plus même sur TikTok, mais en gros c'est une vidéo par jour.

Il y a pas mal de quiz de culture générale c'est quand même très basé sur la culture générale. Vous allez essayer de faire découvrir d'autres thématiques ou pas ?

Alors en thématique je ne sais pas. Déjà là, j'aimerais aller vers YouTube qui est un format plus long parce que les vidéos là TikTok ça restera une minute environ. J'aimerais travailler des formats plus longs et c'est d'ailleurs d'écrire ce livre qui m'a donné envie de voir que c'était intéressant aussi de creuser les sujets et pas juste rester en surface. Donc ça c'est prochaines étapes. Après en thématique je pense rester dans… Il y a tellement de choses à dire dans notre bel et long histoire. Et ça, par exemple, sur ces petites histoires, je le remontre un peu aux téléspectateurs.

Une histoire comme ça vous pourriez la résumer en une minute de manière un peu ludique ?

Cest possible. Je pense forcément il faut faire un peu de travail de tri, il faut enlever des détails mais je pense que je pourrais le faire.

Allez, en deux mots, pour nous donner envie; quelle est l'histoire qui vous a le plus fait rire ou qui vous a le plus intéressée ?

Je pense à celle sur Jean Moulin. Mais pour moi c'est une des histoires les plus intéressantes parce que je raconte comment il a héroïquement essayé de sauver des tirailleurs sénégalais en se mettant, lui, dans un danger pas possible et en frôlant la mort . Je ne spoile pas à la fin mais je pense que l'histoire de Jean Moulin est peut-être la plus touchante.

Vous citez une lettre de Jean Moulin de la lettre à sa mère : "Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger". Merci beaucoup d'être venu sur le plateau et on vous retrouve pseudo thesmartyadrien sur TikTok et sur Instagram.