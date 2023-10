Une femme âgée de 57 ans a été prise en charge par les secours le 2 octobre à 0h40. Elle avait été frappée par son compagnon au visage.

Dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier, les forces de l'ordre ont porté secours à une femme de 57 ans, retrouvée inconsciente dans le hall d'un immeuble du quartier de Viviani à Lyon. Selon les témoins, une altercation avec son compagnon, dans les parties communes de l'immeuble, a conduit l'homme à porté des coups à sa femme au niveau du visage.

Lors de l'arrivée des secours, le mis en cause n'était plus présent mais a pu être interpellé quelques rues plus loin. Dans l'immeuble où a été retrouvé la femme blessée, une soirée était organisée, à laquelle avait pris part le couple.

Le conjoint écroué

La victime, transportée à l'hôpital, souffrait d'un traumatisme facial et s'est vue prescrire 3 jours d'ITT.

Le conjoint âgé de 53 ans et défavorablement connu des services de police, a reconnu les faits au cours de sa garde à vue. Il a été écroué en vue d'un jugement en comparution immédiate.