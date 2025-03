Ludovic Cessac, fondateur d'Echo Voyage, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Voyager sans prendre l’avion, c’est le pari de Ludovic Cessac avec son agence événementielle Echo Voyage. Une alternative innovante qui séduit de plus en plus d’entreprises soucieuses de leur empreinte carbone.

Un voyage sans décoller

Fondée à Lyon, Echo Voyage propose aux entreprises une immersion culturelle sans quitter la France. L’objectif ? Offrir des expériences authentiques grâce à des experts locaux d’origine étrangère. "Nous ne sommes pas une agence de voyage classique, mais une agence événementielle innovante. Nous permettons aux entreprises de découvrir des cultures du monde entier sans prendre l’avion", explique Ludovic Cessac.

L’initiative repose sur une idée simple : faire voyager en proposant des ateliers et séminaires animés par des expatriés ou des réfugiés maîtrisant parfaitement leur culture d’origine. "Nos éco-guides sont des passionnés. Ils partagent leur savoir-faire à travers la cuisine, l’artisanat, le bien-être ou encore la musique", précise le fondateur.

Une offre qui séduit les entreprises

De nombreuses entreprises ont déjà été conquises par ce concept, de la PME locale aux grands groupes comme Schneider Electric, EDF ou Michelin. "Nos événements s’adressent aux entreprises de toutes tailles, avec des groupes allant de 15 à 200 personnes. Nous proposons une expérience immersive qui a du sens dans le cadre des démarches RSE des entreprises", souligne Ludovic Cessac.

Face à la demande croissante, Echo Voyage a récemment développé une nouvelle offre de séminaires résidentiels. "Depuis janvier, nous proposons des séjours de deux à trois jours en Auvergne-Rhône-Alpes, en PACA ou en Bourgogne. Ces immersions permettent de découvrir une culture étrangère tout en valorisant le patrimoine local", ajoute-t-il.

Plus de détails dans la vidéo :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de voyage et d'une initiative inédite d'un Lyonnais : Ludovic Cessac, fondateur et dirigeant d'Echo Voyage, une agence de voyage lyonnaise atypique dont la promesse est de vous faire voyager sur d'autres continents sans prendre l'avion. Bonjour Ludovic Cessac. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet : est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer le concept d'Echo Voyage plus précisément ?

Oui, bien sûr. Echo Voyage, c'est un concept assez simple. On n'est pas une agence de voyage, on est une agence événementielle innovante. On propose de faire découvrir les cultures et les savoir-faire du monde entier en France. Pour cela, on travaille avec des experts d'origine étrangère afin de redonner du sens aux événements d'entreprise. On organise des team buildings et des séminaires pour voyager localement tout en découvrant le monde.

Donc, c'est une expérience immersive. Pouvez-vous nous expliquer la genèse d'Echo Voyage ? Comment avez-vous eu cette idée ?

J'ai toujours été passionné de voyage, notamment grâce aux récits de mon grand-père qui a vécu une dizaine d'années en Afrique. Ensuite, à l'âge adulte, j'ai voyagé et vécu sur différents continents en tant qu'expatrié. Je me suis rendu compte des bienfaits du voyage : découverte culturelle, ouverture aux autres... Pendant la pandémie, avec ma femme colombienne, qui travaille dans un organisme international, nous avons constaté que de nombreuses personnes pouvaient partager leur culture localement, en France. Par ailleurs, les entreprises cherchent à réduire leur impact carbone et leurs déplacements. J'ai donc voulu répondre à ces deux enjeux - personnes d'origine étrangère qui vivent en France mais qui ont du mal à se faire connaître et enjeux écologiques des entreprises - en créant des événements uniques.

Vos clients sont des entreprises. De quelle taille et pour combien de personnes minimum et maximum ?

On travaille avec différentes typologies d'entreprises. En général, les groupes vont de 15 à 200 personnes. Nous collaborons avec des PME locales et des grands groupes comme Schneider Electric, EDF, Danone, Michelin... La répartition est équilibrée entre PME et grands groupes. Nos clients cherchent des activités innovantes, originales et porteuses de sens dans le cadre de leur démarche RSE.

Les retours sont positifs, j'imagine ?

Oui, très positifs. Nous avons déjà renouvelé des événements avec des entreprises comme la SNCF ou GRDF, bien que nous ayons lancé l'activité il y a seulement deux ans. Nous continuons à développer de nouvelles offres pour fidéliser nos clients.

Où pouvez-vous nous emmener voyager ? Quelles sont les destinations phares ?

Nous proposons des expériences sur trois continents : l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Parmi les destinations, on retrouve le Mexique, la Colombie, le Venezuela, mais aussi des cultures moins connues comme celles de Syrie et d'Afghanistan. Nous proposons aussi des destinations plus classiques comme le Japon et l'Inde, ainsi que l'Éthiopie et les pays du Maghreb.

Qui sont les animateurs et comment créent-ils cette immersion culturelle ?

Nos animateurs sont nos "éco-guides", des passionnés de leur culture. Il s'agit souvent de réfugiés ou d'expatriés qui ont déjà une activité (cuisine, artisanat, sports, bien-être). Ils deviennent alors ambassadeurs de leur culture et partagent leur savoir-faire.

Concrètement, en quoi consistent ces activités et ateliers culturels ?

Nous organisons des ateliers autour de la cuisine, de la création artisanale (par exemple, la mosaïque arabe), ou encore du bien-être. L'idée est de proposer une immersion culturelle et un moment de partage hors du temps.

Ces activités peuvent-elles durer plusieurs jours ?

Oui, depuis janvier, nous avons lancé une offre de séminaires résidentiels de deux à trois jours. Nous trouvons des lieux uniques en Auvergne-Rhône-Alpes, en PACA ou en Bourgogne. Ces séjours permettent de découvrir la culture étrangère et le patrimoine local.

On dort sur place ?

Oui, nous privatisons des lieux pour l'entreprise, permettant ainsi de vivre une immersion totale.

Quelles sont vos perspectives de développement ?

Nous souhaitons continuer notre développement en Auvergne-Rhône-Alpes et consolider nos offres. À terme, nous envisageons une expansion nationale pour avoir un impact encore plus grand.

Merci beaucoup, Ludovic Cessac, d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur lyoncapitale.fr. À très bientôt.