"Nous apportons plus d'éco-responsabilité dans une industrie qui n'a pas encore fait sa mue" assure Olivier Evanno

Olivier Evanno, le fondateur d'Edeli, start-up lyonnaise spécialisée dans le textile sportif éco-responsable, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Lancée en 2024, la marque lyonnaise Edeli révolutionne le marché du sport en alliant technicité, performance et éco-responsabilité. Son fondateur, Olivier Evanno, ancien cadre chez Philips et Seb, a voulu répondre aux enjeux environnementaux de l'industrie textile tout en offrant des produits techniques adaptés aux besoins des sportifs. Une aventure passionnée qui place la durabilité au cœur de l'innovation.

Après avoir séduit les coureurs avec une première collection de running éco-responsable fabriquée en Europe, la marque lyonnaise franchit une nouvelle étape en lançant une gamme dédiée au trail. Son innovation : des premiers modèles Seamless, des vêtements seconde peau ultra confortables fabriqués à Roanne, dans la Loire, à moins de 70 km du siège de la société. Nous, on voulait allier technicité et éco-responsabilité.

Mais outre sa praticité, c’est aussi sa fabrication qui fait la différence. Alors que 97 % des vêtements de Running et d’Outdoor commercialisés en Europe sont produits en Asie, cette marque lyonnaise a misé sur le made in France pour ce Seamless.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Olivier Evanno

Vous êtes le fondateur d'une marque de sport lyonnaise qui s'appelle Edeli, lancée au printemps début 2024. Vous êtes également un ancien haut responsable chez Philips et Seb, et vous avez lancé cette start-up. Pourquoi vous invitez-t-on aujourd'hui ?Parce que c'est hyper intéressant, votre marque est spécialisée dans le textile sportif éco-responsable. Et ça, c'est super intéressant, car on rappelle que 97% du textile mondial est fabriqué en Asie. Est-ce que ce chiffre a été un point de départ pour vous ?

Oui, clairement. C'est un des constats qui m'a amené à créer ce projet. Nous, on voulait allier technicité et éco-responsabilité. Si je me lance dans l'entrepreneuriat, c'était pour le faire dans un domaine qui me passionne, mais aussi pour un projet porteur de sens. Et "porteur de sens", ça voulait dire apporter plus d'éco-responsabilité tout en proposant des produits techniques dans une industrie qui n'a pas encore véritablement fait sa mue éco-responsable.

Et c'est vrai que je disais aussi qu'en Asie, l'empreinte carbone est cinq fois plus élevée qu'en Europe pour la production d'un tee-shirt. Cela signifie-t-il que vous n'êtes pas philanthropes et que vous avez aussi des objectifs financiers ?

Alors oui, ça crée des produits qui ne sont pas au même prix que dans les grandes surfaces sportives, mais ce sont aussi des produits très qualitatifs, techniques. C'est possible, après, il faut se faire connaître. C'est pour ça qu'on participe à des événements comme la SaintéLyon, Run in Lyon, le Marathon de Paris. Et ce qu'on constate, c'est que, quand les coureurs découvrent nos produits, ils sont séduits par la technicité, l'éco-responsabilité et l'élégance. On essaie aussi d'apporter des belles couleurs et des cloches.

Et concernant les produits que vous présentez ici, vous êtes entouré de deux mannequins avec des vêtements de trail running. Qu'apportez-vous en termes de technicité avec ces tissus adaptés à la compétition ?

Là, on est sur une gamme très légère. Par exemple, le modèle femme à droite, c'est ce qu'on appelle la gamme Running. C'est une gamme hyper légère, avec des produits qui pèsent moins de 200 grammes. Ce sont des deuxièmes produits extrêmement légers, comme une peau, avec des caractéristiques comme la respiration, l'anti-UV, l'anti-odeur. On a fait une liste de tout ce qu'on aimerait avoir pour avoir un produit extrêmement confortable. Grâce aux traitements, aux tissus et aux coupes, on arrive à un produit qui, une fois porté, nous donne vraiment l'impression d'une seconde peau. Et quand on court, on l'oublie. C'était un de nos objecectifs.

Et avec votre expérience de coureur, comment gérez-vous le problème de la transpirabilité des tissus ?

Ce n'est pas du coton, c'est du polyamide, qui a la particularité d'être hydrophobe. Il repousse l'eau et la transpiration. Ce sont des produits que j'ai testés pendant de longues distances. Par exemple, les produits sans couture (sans couture) qui sont très proches du corps ont deux avantages : pas de frottements, et ils sont tricotés en 3D. On a également trouvé un fournisseur en France, près de Rouen. Ils sont légèrement compressifs et, de par leur forme, ils emprisonnent l'air, ce qui leur donne une qualité thermique. Ils gardent la chaleur, ce qui est important lors des parcours sur longues distances ou dans des conditions climatiques changeantes, avec une différence de température de 10 à 15 degrés. Ce sont des produits très techniques.

Où sont sourcés vos produits et comment sont-ils fabriqués ?

Nos produits sont fabriqués uniquement en France ou en Europe. Celui-ci, par exemple, est fabriqué à Roanne, à seulement 70 km de notre siège. En termes de tissus, nous avons des fournisseurs en France, au Portugal, ou en Italie. C'est un des engagements clés pour l'éco-responsabilité. L'autre engagement est l'utilisation de fibres recyclées. Par exemple, 90% de notre polyamide est recyclé, et notre polyester est à 100% recyclé. Cela fait partie de l'économie circulaire. On transforme des anciennes bouteilles plastiques en production.

Edeli, c'est donc une entreprise vertueuse, avec des circuits courts et une économie circulaire. Votre logo représente un bouquetin, pourquoi ce choix ?

Le bouquetin représente les Alpes, un symbole de liberté. "Edeli", c'est un jeu de mots, signifiant "Esprit de liberté". C'est ce qui rapproche les coureurs et les coureuses de la nature, ce qui les motives.

Merci beaucoup Olivier Evanno d'être venu présenter nous votre entreprise éco-responsable. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter www.lyoncapitale.fr . A très bientôt.

Au revoir