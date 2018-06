Vaulx-en-Velin : un duo de mineur fait un rodéo avec l'Audi familiale

Deux adolescents de Vaulx-en-Velin ont été interpellés dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir tenté de semer la police avec l’Audi A3 familiale.

Refus d’obtempérer, violence sur personne dépositaire de l’ordre public, recel de vol et défaut de permis. Le c.v. d’un récidiviste ? Non, le florilège d’infractions qu’ont réussi à commettre en une seule nuit deux adolescents de Vaulx-en-Velin. L’un de 15 ans, l’autre de 16, ils se sont lancés dans la nuit de mercredi à jeudi dans une course-poursuite avec la police qui aurait pu mal se terminer. À bord de l’Audi A3 du père d’un des membres du duo, ils ont provoqué et filmé des policiers dans leur véhicule, dans le but de diffuser la vidéo sur un réseau social, avant de tenter de prendre la fuite. Grillant plusieurs feux rouges, ils ont manqué de justesse de percuter un fonctionnaire qui tentait d’arrêter leur course à l’aide d’une herse moderne. Finalement intercepté, le tandem a été déféré ce vendredi devant le parquet des mineurs, qui a constaté leurs casiers encore vierges. Le retour au foyer familial ne devra pas être plus réjouissant que le passage devant la justice.