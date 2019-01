Un Gilet jaune condamné pour avoir mis le feu à un sapin de Noël

Arrêté le soir de la Saint-Sylvestre en état d'ébriété, un homme de 29 ans a été condamné pour avoir mis le feu à un sapin de Noël à Saint-Étienne.

Un homme de 29 ans a été jugé ce mercredi pour avoir mis le feu à un sapin de Noël place Jean-Jaurès à Saint-Étienne le soir du Nouvel An. Cet homme Gilet jaune était en état d'ébriété et aurait provoqué l'incendie parce que “quelqu’un avait dit qu’il avait froid”, rapporte Le Progrès. “Je regrette mon geste. Ça fait un mois que je participe aux manifestations pacifistes des Gilets jaunes. J’ai eu un gros délire lié à l’alcool, je m’excuse. J’ai trouvé un sapin, je l’ai brûlé pour nous réchauffer”, a déclaré l'homme à la barre selon le quotidien. Ce célibataire travaillant en intérim a été condamné à soixante jours-amendes à 10 € soit une amende totale de 600€. Le procureur avait demandé à ce que cette peine soit assortie de six mois avec sursis et d'une obligation de soin. Ce qui n'a pas été retenu par les juges.