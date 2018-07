Rhône : il insulte un chauffeur de bus avant de lui jeter des pierres

Un homme de 22 ans va être jugé ce mercredi pour avoir insulté et violenté un chauffeur de bus lundi en début de soirée à Vaulx-en-Velin.

Un jeune homme âgé de 22 ans, domicilié à Bron, au casier judiciaire déjà bien chargé (50 antécédents) a été interpellé ce lundi à 18h15, à l'angle des rues de la Poudrette et Maxime Teyssier à Vaulx-en-Velin. Il venait d’insulter un conducteur de bus TCL et de commettre des violences à son encontre en lui crachant dessus et en jetant des pierres dans sa direction ainsi que sur le bus. En garde à vue, le suspect a reconnu les faits. Il va être présenté au parquet ce mercredi pour “outrage, violences sur une personne chargée d'une mission de service public et dégradations volontaires de bien public”.