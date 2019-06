Près de Lyon : sept Gilets jaunes jugés pour des dégradations

Sept Gilets jaunes étaient jugés ce mardi pour avoir dégradé des lecteurs de cartes bancaires d'un péage en janvier dernier.

Ce mardi, sept Gilets jaunes étaient jugés devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des dégradations commises dans un péage. Ils auraient notamment mis de la colle et du polyuréthane dans des lecteurs de cartes, rapporte Le Progrès. Poursuivis pour “dégradations de biens en réunion par personnes ayant tout ou partie du visage dissimulé" et "participation à un groupe formé en vue de la préparation de dégradation de biens", le parquet a requis à leur encontre des peines allant de 6 mois de prison avec sursis pour cinq d'entre eux, à 9 mois avec sursis pour un autre et 9 mois fermes pour le dernier. Le jugement est mis en délibéré au 24 juillet prochain.