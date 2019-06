Près de Lyon : sans permis, il est arrêté sur une moto volée

Un homme a été arrêté ce dimanche à Vaulx-en-Velin sur une moto volée le 13 juin dernier.

Ce dimanche en fin d'après-midi, un Vaudais de 21 ans (1 antécédent judiciaire) a été arrêté alors qu'il circulait sur une moto volée le 13 juin dernier. À la vue des policiers, il abandonnait le véhicule, prenait la fuite et s’enfermait dans son domicile chemin de la ferme où il était finalement interpellé. La perquisition amenait la découverte du casque et des vêtements qu’il portait au moment des faits. Par ailleurs, il n’est pas titulaire du permis de conduire et avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour cela. Il a nié avoir eu connaissance de l’origine du véhicule et va être présenté au parquet ce mardi pour “recel de vol et défaut de permis de conduire en récidive”.