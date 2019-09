Près de Lyon : interpellé pour trafic de drogue, il agresse les policiers

Le suspect était sous surveillance policière pour trafic de drogue.

Dimnche, un habitant de Décines âgé de 27 ans, déjà connu des services de police (15 antécédents), a été arrêté après la mise en place d'une surveillance par la Brigade spécialisée de terrain (BST). Il était en possession de 7g de résine de cannabis, de 12g d’herbe de la même substance et de 4g de poudre blanche. Durant l'interpellation, il se rebellait et blessait trois policiers (4 jours d’ITT pour l’un et 3 jours pour chacun des deux autres). Placé en garde à vue, il a nié les faits. Il va être présenté au parquet ce mardi.