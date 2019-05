Près de Lyon : il prend la fuite et manque de renverser un policier

Un homme de 33 ans a été arrêté mercredi pour avoir essayé de fuir lors d'un contrôle de police durant lequel il a failli renverser un policier.

Ce mercredi à 1h, rue du 8 mai 1945 à Pierre-Benite, un homme de 33 ans au casier judiciaire bien fourni (51 antécédents) a été interpellé. Peu avant minuit, à Givors, il était contrôlé par les policiers alors qu’il venait de commettre une infraction au Code de la route. Il a alors fourni l’identité de son frère puis, lorsque les policiers lui ont demandé de les suivre pour des vérifications, il est rapidement remonté dans sa voiture et a pris la fuite en manquant de renverser l’un des deux gardiens de la paix. L’enquête a permis d’établir que la voiture n’était pas assurée et que son permis avait été annulé. En garde à vue, il a reconnu partiellement les faits. Il va être présenté au parquet ce jeudi “pour refus d’obtempérer exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, défaut de permis de conduire et d’assurance et prise du nom d’un tiers”.