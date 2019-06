Près de Lyon : alcoolisé, il percute volontairement un motard

Difficile de savoir ce qui a pris un conducteur de voiture qui a poursuivi un motard dans les rues d'Arnas vendredi dernier avant de percuter volontairement le deux-roues.

À Arnas dans le Rhône, un conducteur de voiture a eu un différend sur la route avec un motard vendredi dernier. Le premier, âgé de 31 ans, a alors pris en chasse le second dans plusieurs rues de la petite commune, rapporte Le Progrès. À tel point qu'il a fini par percuter le deux-roues et projeter au sol le motard de 38 ans. Celui-ci souffrirait de blessures aux jambes. Selon le quotidien, le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Elle était sous l'emprise d'alcool. Il doit comparaître le lundi 24 juin prochain devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, lundi 24 juin.