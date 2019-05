Oullins : elle dérobe sa victime en lui faisant un câlin

Une jeune femme a été interpellée pour un vol pour le moins original commis dans les rues d'Oullins l'année dernière.

Selon LyonMag, une jeune femme de 24 ans a été arrêtée ce jeudi et présentée au parquet pour un vol commis en décembre dernier dans les rues d’Oullins. La voleuse présumée avait imaginé une technique pour le moins saugrenue pour dépouiller sa victime de ses bijoux : elle l’enlaçait. Confondue par des caméras de surveillance, la jeune femme faisait mine de reconnaître la victime dans la rue pour venir vers elle, la saluer et l’enlacer. Elle profitait ensuite de l’embrassade pour voler la victime, avant de retourner voir un potentiel complice qui l’attendait dans une voiture. Les deux individus ont nié les faits, et le chauffeur a été laissé libre.