OL-Strasbourg : deux spectateurs condamnés et interdits de stade

Deux spectateurs qui avaient jeté des projectiles sur les joueurs mardi soir lors de la rencontre de Coupe de la ligue entre l'OL et Strasbourg ont été condamnés à un an d'interdiction de stade.

Dans un communiqué, l'Olympique lyonnais a annoncé la condamnation de deux supporters de l'OL pour des jets de projectiles lors de la rencontre entre Lyon et Strasbourg mardi soir en quart de finale de Coupe de la Ligue. Des jets qui ont “mis en réel danger la sécurité des joueurs”, a précisé le club.

“Le club a déposé plainte contre ces deux supporters - identifiés pendant le match par le système de vidéosurveillance très sophistiqué du Groupama Stadium - et s’est constitué partie civile dans le cadre de cette procédure”, a précisé l'OL. Les deux supporters ont reçu en plus d'une amande, une interdiction de stade de un an avec obligation de pointer au commissariat de police les jours de match.

“L’Olympique Lyonnais déplore ces comportements intolérables et rappelle qu’il accorde la plus grande importance à la sécurité. Le club continuera à être intransigeant vis-à-vis des fauteurs de troubles et à porter plainte ou se constituer partie civile, tout en comptant sur la fermeté des pouvoirs publics et de la justice pour condamner les responsables”, a conclu le club.