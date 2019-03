Meurtre Croix-Rousse : les suspects arrêtés dans le métro sans tickets

Les trois adolescents suspectés d’avoir participé au meurtre de la Croix-Rousse filmé en direct sur Facebook ont été arrêtés jeudi dans la ville espagnole de Valence parce qu’ils avaient pris le métro sans tickets.

Trois adolescents ont été arrêtés à Valence jeudi dernier, car ils n'avaient pas acheté de tickets de métro pour prendre les transports en commun. Selon les médias espagnols, il s'agit bien des trois suspects recherchés dans l'affaire du meurtre de la Croix-Rousse filmé sur Facebook.

À Lyon, le parquet a indiqué que “trois mandats d'arrêt européens ont été délivrés par le juge d'instruction. Trois mineurs de nationalité algérienne, actuellement retenus en Espagne, pourraient correspondre aux personnes recherchées. Des vérifications sont en cours pour s'assurer qu'ils sont bien les mis en cause de l'homicide de la Croix-Rousse”. Selon le gouvernement de la communauté de Valence, la police française est en train de demander l'extradition des trois suspects.

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Lyon ce lundi dans l'enquête sur le meurtre d'un homme de 28 ans qui a été torturé dans un appartement du 1er arrondissement. “Cette information est actuellement diligentée des chefs de meurtre précédé et accompagné d'actes de tortures et de barbarie commis en bande organisée s'agissant de la personne décédée et d'actes de tortures et de barbarie commis en bande organisée pour la seconde victime”, a précisé le parquet.

Par ailleurs, un quatrième mineur a été arrêté en France et présenté lundi devant le juge d'instruction et mis en examen pour "non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime". Il a été placé en détention provisoire.