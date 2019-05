Lyon : une lycéenne passée à tabac dans les toilettes de son établissement

Une lycéenne étudiant au lycée Camille-Claudel (Lyon 4e) a été frappée dans les toilettes de son établissement le 2 mai dernier.

Le 2 mai dernier, une lycéenne a été agressée dans les toilettes de son établissement, rapporte le journal Le Progrès. La jeune fille a été d'abord bloquée dans le couloir par l'un de ses camarades qui l'a questionné sur l'agression de sa cousine. Puis il l'a emmenée dans les toilettes du lycée pour la rouer de coups, poursuit le quotidien. La victime a eu le nez cassé, et de nombreuses contusions sur le corps et au vissage. Présenté devant un juge, le parquet a requis 18 mois de prison dont 6 avec sursis et une mise à l’épreuve d’une durée de deux ans avec placement en détention. Le jeune homme n'a pas présenté d'excuses.